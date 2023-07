Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 11 luglio 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 luglio 2023.

Torna l'appuntamento con Sei Sorelle, la soap spagnola di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, seguiremo le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 11 luglio 2023.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 11 luglio 2023

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 11 luglio 2023 - Blanca dovrà capitolare e accettare di sposare Rodolfo. La Silva, ormai disillusa di potersi mettere in contatto con Cristobal, cederà alla richiesta di matrimonio del banchiere. Dovrà però vincere le remore di Donna Dolores che, dopo lo scandalo, non vuole saperne più di lei. Intanto Elisa continuerà a vantarsi con Sofia del suo imminente debutto, mentre Francisca sarà aggredita nuovamente dal cliente dell’Ambigù. Don Ricardo invece farà visita ad Adela in carcere, ma la ragazza si rifiuterà di piegarsi ai suoi ricatti... Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 11 luglio 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 11 luglio 2023 - Viola rivelerà tutta la verità sul suo matrimonio. La Bruni troverà finalmente il coraggio di confessare a Raffaele che tra lei ed Eugenio non c’è più passione e che il loro rapporto è diventato solo routine. Intanto Nunzio continuerà a non dire nulla sui suoi veri sentimenti per Rossella e lei, nel mentre, cercherà di rendere le cose meno difficili con Luca. Renato invece si preparerà a dare una brutta notizia a Jimmy, ma Giulia correrà in suo soccorso... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

