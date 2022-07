Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 11 luglio 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 luglio 2022.

Appuntamento su Rai1 con la soap Sei Sorelle che sostituirà, per l'estate, Il Paradiso delle Signore, dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea, trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 11 luglio 2022.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 11 luglio 2022

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 11 luglio 2022 - Francisca ha temuto davvero il peggio. La sua amica Lucia ha quasi scoperto il suo grande segreto. Le sorelle Silva hanno rischiato grosso. Per fortuna Gabriel è riuscito a depistare l'amica della Bella Margherita, convinta di conoscere chi si cela dietro la maschera della bella e talentuosa cantante dell'Ambigù. Adela ha deciso di vederci chiaro e di scoprire personalmente chi sia il suo misterioso ammiratore. Accompagnata dalla fedele Merceditas si esporrà a una situazione di grande pericolo. Intanto Salvador vorrebbe parlare con Don Fernando per trovare con lui, oltre che con Diana, un modo per fermare Don Ricardo. Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 11 luglio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 11 luglio 2022 - Eugenio è tornato da Milano e ora Raffaele non può più aspettare. Il Giordano dovrà rivelare tutta la verità al Nicotera, liberando Viola dalle sue promesse di mantenere i suoi segreti. Per il portiere non sarà facile e vivrà dei momenti di grande tensione, che finirà per mettere tutta la famiglia in crisi. Intanto Susanna è pronta a cominciare il suo tirocinio mentre Lara porta avanti il suo malefico piano per non far scoprire a Roberto di aver perso il bambino. L'obiettivo della Martinelli è continuare a conquistarsi definitivamente un posto nella vita di Ferri. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

