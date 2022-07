Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 1° luglio 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 1° luglio 2022.

Appuntamento su Rai1 con la soap Sei Sorelle che sostituirà, per l'estate, Il Paradiso delle Signore, dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea, trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 1° luglio 2022.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 1° luglio 2022

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 1° luglio 2022 - Salvador e Diana, nonostante tutto, decidono di unire le forze per impedire a Don Ricardo di mettere a segno il suo ennesimo piano. Blanca, senza farlo sapere a Rodolfo, invita Victoria a casa sua mentre Francisca non riesce a contenere la rabbia contro Gabriel, dopo che il ragazzo le ha fatto una scenata di gelosia vedendola in compagnia di Don Luis. Celia invece organizza una cena romantica all'Ambigù per aiutare Petra a chiarirsi con Miguel. Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 27 giugno al 1° luglio 2022.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 1° luglio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 1° luglio 2022 - Raffaele imbroglia Viola ed Eugenio. Ormai costretto a cedere alle richieste di Valsano, il Giordano convince la sua figliastra e suo genero ad andare a pranzo da lui. L'obiettivo è avere accesso al portatile di Nicotera per copiare i dati contenuti nel pc. Intanto Niko capisce che tra Susanna e il magistrato non potrà più succedere nulla. La Picardi è innamorata di lui e niente e nessuna la distoglierà dal loro amore. Mariella ha organizzato un pranzo per far conoscere meglio Samuel ed Espedito. Purtroppo la giornata partirà davvero molto male. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 27 giugno al 1° luglio 2022.