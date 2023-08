Sei Sorelle Anticipazioni Spagnole: Adela scopre un segreto sconvolgente. Più nulla sarà come prima!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole di Sei Sorelle ci rivelano che Adela scoprirà che Carolina ha mentito ma non saprà se rivelarlo a German. Che farà? Scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate della Soap di Rai1.

Le Anticipazioni Spagnole di Sei Sorelle ci rivelano che molto presto gli intrighi e le bugie di Carolina verranno scoperti. A rendersi conto che la donna sta mentendo, sarà Adela. La Silva si troverà a dover prendere una difficile decisione, ovvero se rivelare o meno a German quanto scoperto. Un tragico evento la porterà ad accelerare la sua decisione e a fare qualcosa che cambierà completamente la sua vita e quella del Rivera.

Anticipazioni Sei Sorelle: German lascia Adela e torna da Carolina

Nelle prossime puntate di Sei Sorelle, German prenderà una decisione che spiazzerà completamente Adela. Il Rivera tornerà a casa da Carolina, per starle accanto e per farsi forza a vicenda, nella ricerca del loro bambino. Il direttore de La Ville de Paris si convincerà che, visto quello che è successo, la cosa giusta da fare sia di tornare da sua moglie e non lasciarla sola ad affrontare questo triste evento. Peccato che ignori che il loro figlio non solo non sia frutto dei loro geni ma che non sia per nulla sparito.

Sei Sorelle Anticipazioni: Adela scopre che Carolina mente

Carolina sta osservando continuamente le mosse di Adela. La Silva, per tenere fede alla promessa fatta a Trini, la sua compagna di cella, si sta occupando dell’orfanotrofio, in cui sono allevati i figli della donna ma in cui ha trovato rifugio pure il piccolo German con sua madre. La Rivera teme che la sua rivale scopra tutto e presto farà in modo che Marianela non sia più in grado di darle fastidio. Ma non farà bene i conti con Adela, che scoprirà, molto presto, che Carolina ha mentito e che il bambino che dice di aver avuto, non è di German e nemmeno suo.

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Adela rivela tutto a German e poi Carolina…

Adela sarà inizialmente molto combattuta e non saprà se rivelare a German la verità su Carolina e sul bambino. Quando però la vera madre del piccolo verrà assassinata e i sospetti si concentreranno tutti sulla Rivera, la Silva sceglierà di correre dall’uomo che ama e di dirgli quello che sa. Vi anticipiamo che German ovviamente rimarrà di sasso ma anche che Carolina, ormai perso il controllo, finirà in carcere, con l’accusa di omicidio e di rapimento di infante. Un tragico destino per la donna che, in cella, comincerà ad accusare dei disturbi mentali. Il tutto la porterà a vivere una profonda crisi e a morire un modo violento; non prima però di aver scoperto di essere imparentata con Adela e di essere una sua sorella segreta.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 su Rai1.