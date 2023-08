Sei Sorelle Anticipazioni Puntate dal 14 al 18 agosto 2023: Blanca vuole rompere con Rodolfo ma Cristobal è morto!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Sei Sorelle in onda dal 14 al 18 agosto 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Puntata in onda Lunedì 14 agosto 2023

Donna Rosalia è felice che Merceditas ha rifiutato di andare a lavorare a casa di Don Ricardo. Felice per la lealtà dimostrata dalla cameriera, la governante le suggerirà però di trasferirsi da Elisa, per tentare di convincerla a tornare a casa. Intanto Rodolfo scoprirà con orrore che Donna Dolores sta avvelenando Blanca. Il ragazzo riuscirà a fermarla e la minaccerà di mandarla in manicomio se non la smetterà. Poi, convinto a procedere con i suoi piani, ribadirà alla madre che sposerà la Silva, non appena starà bene. Tra Celia e Aurora crescerà la sintonia e le due si impegneranno sempre di più nella causa delle suffragette.

Puntata in onda Martedì 15 agosto 2023

Blanca si riprenderà velocemente ma la sua convalescenza verrà interrotta da una notizia da parte di Rodolfo. Il Loygorri le dirà di aver scelto la data del matrimonio. Celia e Aurora continueranno a impegnarsi nella causa delle suffragette ma anche ad avere una relazione clandestina. Putroppo però, durante una manifestazione, Aurora verrà arrestata. Adela si impegnerà ancora ad aiutare l’orfanotrofio e scoprirà che Carolina ha comprato un bambino.

Puntata in onda Mercoledì 16 agosto 2023

Salvador ha fallito e non è riuscito a fermare i traffici di Don Ricardo. Convinto che ormai non riuscirà più a stanare il Silva, deciderà di confessare a Diana tutta la verità. Blanca non saprà cosa fare e sarà molto confusa. La ragazza dovrà decidere se sposare o meno Rodolfo e dopo una conversazione con Adela, capirà di essere ancora innamorata di Cristobal. Carolina tenterà di convincere Marianela a non dire nulla sul loro accordo mentre Adela, che ha scoperto il loro inganno, non saprà come comportarsi. Dovrà rivelare a German la novità?

Puntate in onda Giovedì 17 agosto 2023

In Marocco, il camion su cui viaggia Cristobal subirà un’imboscata. La situazione apparirà subito drammatica. Donna Rosalia intanto rivelerà di essere riuscita a convincere il dottor Bourdillon a operare Benjamin e tutti saranno in attesa di sapere se l’intervento agli occhi andrà a buon fine. Aurora, rilasciata dalla prigione, si intrufolerà di nascosto in camera di Celia e Diana le scoprirà mentre si baciano mentre Francisca confesserà a Don Luis di essere incinta e che il bambino è di Gabriel.

Puntata in onda Venerdì 18 agosto 2023

Salvador e Bernardo riusciranno a mettere le mani sull’agenda di Basilio. I due vorranno saperne di più sui traffici del Silva e scopriranno che Benjamin è stato assoldato dal malefico zio. Blanca deciderà di rompere il fidanzamento con Rodolfo, ormai certa di essere innamorata di Cristobal. La ragazza non riuscirà però a dire nulla perché Donna Dolores la interromperà facendole provare il velo che ha usato al suo matrimonio e poi perché a casa Loygorri arriverà un telegramma con notizie terribili: Cristobal è morto. Adela rivelerà a German che Carolina lo ha ingannato ma lui non le crederà e anzi l’accuserà di essere solo gelosa.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:10 su Rai1.