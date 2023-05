Sei Sorelle Anticipazioni: La Soap spagnola in onda su Rai1 da lunedì 8 maggio 2023 al posto de Il Paradiso delle Signore

Anticipazioni TV

La Soap spagnola Sei Sorelle, con protagoniste le sorelle Silva, andrà in onda da lunedì 8 maggio 2023 su Rai1, al posto de Il Paradiso delle Signore. Ecco dove eravamo rimasti e cosa succederà nelle prossime puntate.

Sei Sorelle tornerà su Rai1 da lunedì 8 maggio 2023. La Soap Spagnola, che ci ha fatto compagnia la scorsa estate, sostituirà anche quest'anno Il Paradiso delle Signore, sino a settembre. Le avventure del grande magazzino guidato da Vittorio Conti, torneranno il prossimo autunno con la nuova e ottava stagione. Intanto però le sorelle Silva ci riporteranno nella Madrid dei primi del '900. Ecco dove eravamo rimasti e cosa succederà nelle prossime puntate.





Sei Sorelle: da lunedì 8 maggio 2023 in onda su Rai1 al posto de Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore si prende una pausa e ci saluta per tutta l'estate. La Soap tornerà il prossimo settembre con la nuova – ottava – stagione, ricca di novità e sulle cui Anticipazioni vi terremo costantemente aggiornati. Al suo posto, a farci compagnia, tornerà Sei Sorelle. Da lunedì 8 maggio 2023, alle ore 16.05, riprenderà l'appassionante storia delle sorelle Silva, sei giovani donne pronte a tutto per difendere la loro indipendenza e la loro libertà, in una Madrid dei primi del Novecento, ancora legata ai retaggi del passato. Adela, Diana, Francisca, Blanca ed Elisa dovranno continuare a lottare per non farsi portar via la loro azienda – la Tessuti Silva – non rivelando a nessuno che il loro adorato padre è purtroppo scomparso. A dar loro una mano ci penseranno: il buon Cristobal, futuro cognato di Blanca, medico e unico a sapere della morte di Don Silva e Salvador, nuovo contabile dell'azienda, che sembra avere un passato torbido ma che si innamora molto velocemente dell'indomita Diana.

Sei Sorelle: dove eravamo rimasti lo scorso settembre 2022

Sei Sorelle torna a farci compagnia come era successo l'estate scorsa. La Soap è stata trasmessa da maggio a settembre 2022 e ci ha fatto conoscere le sorelle Silva e la loro appassionante storia. Ma dove eravamo rimasti? Da dove riprenderà il racconto. Ecco un breve riassunto.

La storia riprenderà esattamente da dove l'avevamo lasciata. La Tessuti Silva è stata colpita da un'epidemia di vaiolo e Cristobal ha dovuto metterla in quarantena. Molti operai si sono ammalati, persino il buon Benjamin. La produzione ha subito un brusco stop e le possibilità che l'azienda si riprenda dal brutto tracollo finanziario sembrano esaurirsi. Diana e Salvador stanno facendo di tutto per evitare il peggio e si stanno impegnando anche ad accudire i malati. Le cose sono disperate anche a casa Silva. Francisca si è sentita male e purtroppo pure lei è stata contagiata. Le condizioni di salute della ragazza sono molto serie e Cristobal deve somministrare al più presto possibile il vaccino alle ragazze ma anche ai cittadini di Madrid. Intanto Elisa, prima dell'epidemia, ha giocato sporco per poter avere il suo debutto e ha tradito la fiducia delle sue sorelle mentre Adela ha dovuto rinunciare all'amore per German, la cui moglie, Carolina, è rimasta incinta. La gravidanza però sembra esser un inganno.

Sei Sorelle Anticipazioni: ecco cosa succederà nelle puntate in onda dall'8 al 12 maggio 2023

Nelle prossime puntate di Sei Sorelle, quelle che andranno in onda dall'8 al 12 maggio 2023, le Silva dovranno lottare contro il vaiolo e salvare non solo la loro azienda ma anche la loro amata Francisca. Le condizioni di salute della cantante peggioreranno e purtroppo si penserà al peggio. Intanto Blanca starà sempre più vicino a Cristobal. La giovane ha già contratto il vaiolo da piccola e può quindi aiutare il medico, nonché cognato, come infermiera. La loro vicinanza e il sempre più evidente affetto che li lega, farà scatenare la furia di Doña Dolores, che vuole che il matrimonio tra la Silva e Rodolfo non subisca più ostacoli, dopo che Blanca ha deciso di perdonare il tradimento del fidanzato. Salvador invece ha dovuto rubare il denaro dalla cassaforte della Tessuti Silva, per pagare i suoi debiti. Diana scoprirà il furto e sospetterà che qualche operaio sia il colpevole. Il Montaner troverà il coraggio di raccontarle tutto e di dirle finalmente la verità sul suo conto?

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.05 su Rai1.