Il Paradiso delle Signore si ferma in estate: nel daytime di Rai1 torna Sei Sorelle. Ecco la data dell'ultima puntata

Anticipazioni TV

Stop al Paradiso delle Signore per l'estate 2023. La Soap di Rai1 si prenderà una lunga pausa e lascerà il posto all Soap spagnola Sei Sorelle. Ma scopriamo da quando ci sarà questo cambiamento e quando torneranno le avventure del grande magazzino milanese.

Il Paradiso delle Signore si avvia alla conclusione. Rimangono circa tre mesi prima della fine della settima stagione della Soap. I fan delle avventure del grande magazzino milanese dovranno pazientare per tutta l'estate prima di riprendere a seguire il filo delle trame, diventate sempre più complesse, dell'appuntamento pomeridiano e quotidiano di Rai1. Ma niente paura. Il Paradiso tornerà a settembre e intanto a farci compagnia ci penseranno le Sei Sorelle.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: la Soap si ferma in estate

La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore è stata confermata. Vi abbiamo già anticipato che Il Paradiso delle Signore 8 si farà e prenderà il via dal prossimo autunno. La Soap si prenderà una lunga pausa estiva, quasi scolastica, e non andrà in onda nei mesi più caldi dell'anno. Le puntate della settima stagione, quelle in corso, andranno in onda sino a venerdì 5 maggio 2023. Rimangono quindi circa tre mesi di trame ancora da scoprire e le novità non ci lasceranno certo a bocca asciutta.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: la Soap verrà sostituita da Sei Sorelle

Il Paradiso delle Signore 7, come abbiamo detto, si concluderà il 5 maggio 2023. La Soap si fermerà sino all'autunno e lascerà libera la fascia del daytime di Rai1. Al suo posto tornerà Sei Sorelle. Le vicende delle sorelle Silva, che abbiamo conosciuto lo scorso anno proprio in estate, torneranno a farci compagnia nei pomeriggi estivi e le puntate dovrebbero riprendere proprio da dove le avevamo lasciate lo scorso settembre. Ritroveremo quindi Adela, Francisca, Diana, Celia, Blanca ed Elisa, sempre più lontana da loro, impegnate a far funzionare la loro famiglia e a nascondere alla società madrilena la morte del loro padre, per evitare che le fabbrica e tutti i loro averi, vengano gestiti da qualcun altro, non appartenente al loro stretto cerchio.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: la nuova stagione della Soap in arrivo su Rai1 a settembre

Per gli appassionati de Il Paradiso delle Signore non resterà quindi che attendere settembre per scoprire cosa ne sarà di Adelaide, Umberto e Marcello, confermati anche nell'ottava stagione, e per capire se Salvatore troverà l'amore o meno. Di Vittorio non c'è certezza, o almeno non sino a ora. Speriamo però che il cuore pulsante de Il Paradiso, dopo la breve assenza, ritorni alle redini del grande magazzino e che finalmente trovi la pace che merita.

Quel che è certo è che il finale di stagione, che vedremo da metà aprile, sarà travolgente. Stefania tornerà e dovrà decidere del suo futuro con Marco, Gemma si troverà a fare i conti con una gravidanza che desterà qualche sospetto, mentre per Flora potrebbe essere arrivato il momento di decidere che fare della sua storia con il Guarnieri, sempre più geloso della Contessa.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.