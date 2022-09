Sei Sorelle Anticipazioni 2 settembre 2022: Francisca rischia di morire? Il vaiolo spaventa le Silva

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 2 settembre 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 16.00 su Rai1: a Madrid si sta diffondendo un'epidemia di vaiolo. La Tessuti Silva è in quarantena e purtroppo anche casa Silva deve rimanere chiusa. Francisca ha contratto la malattia e tutti temono per la sua salute. Come lei anche Benjamin si è ammalato e la produzione è stata fermata. Blanca, l'unica ad aver avuto la malattia da piccola, si offre di aiutare Cristobal come sua infermiera mentre Diana e Salvador devono controllare la situazione in fabbrica. Antonia invece rivela a German di aver visto Carolina in fila al dispensario per il vaccino. La cosa è molto strana.

