Sei Sorelle Anticipazioni dal 15 al 19 agosto 2022: La carriera di Francisca è finita. Non potrà più cantare!

Vediamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap spagnola Sei Sorelle, in onda dal 15 al 19 agosto 2022 su Rai 1, come sempre a partire dalle 16:00. Ecco il Riassunto di ciò che succederà questa settimana:

Puntata in onda Lunedì 15 agosto 2022

Il viaggio a Venezia di Adela e Merceditas viene annullato a causa di un imprevisto lavorativo di Mauro che deve correre a Barcellona. Carolina va a confessarsi e don Martin le impone di raccontare la verità al marito. Celia confida a Francisca il suo amore per Petra.

Puntata in onda Martedì 16 agosto 2022

Francisca è sempre più in ansia a causa del duello di Don Luis, sul cui esito non ha ancora ricevuto notizie. Nel frattempo, Celia decide di non recarsi per un po' in fabbrica così da evitare Petra. Diana e Salvador, invece, si apprestano a partire per un viaggio d'affari in compagnia di Donna Rosalia...

Puntata in onda Mercoledì 17 agosto 2022

Blanca continua a rifiutarsi di incontrare Rodolfo e lui per riconquistarla chiede aiuto ad Adela, cedendo alla richiesta di una ingente somma di denaro che Mauro intende investire nella costruzione del canale di Panama. Mentre Diana e Salvador fanno di tutto per chiudere l'accordo con il proprietario delle terme, Elisa racconta allo zio che i due sono fidanzati.

Puntata in onda Giovedì 18 agosto 2022

Tra Petra e Celia torna il sereno e la Silva può finalmente ricominciare ad aiutare la giovane con il suo matrimonio. Intanto, mentre Blanca si infuria con Adela dopo aver scoperto del prestito, Francisca sente un dolore improvviso alla gola che la costringe ad interrompere la sua performance all'Ambigù.

Puntata in onda Venerdì 19 agosto 2022

L'accordo tra la Tessuti Silva e il signor Trillo va in porto grazie all'intervento provvidenziale di Donna Rosalia, che è riuscita a mettere tutti d'accordo. Intanto Francisca si reca all'Ambigù per ringraziare Gabriel dei fiori, ma qui l'attende una brutta sorpresa: è stata sostituita! Nel frattempo Diana e Salvador, finalmente soli, si preparano a trascorrere una travolgente notte di passione.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.