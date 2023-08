Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 9 agosto 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Adela chiederà a Diana di smettere di dare scandalo con il suo comportamento.

Le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 9 agosto 2023, alle ore 16.10 su Rai1, ci rivelano che Adela aggredirà Diana e le chiederà di smettere di mettere imbarazzo la loro famiglia. La Silva non sopporterà più che la sua sorellina alimenti le voci su di lei e sulle sorelle, presentandosi in giro per la città in moto e vestita da uomo. Diana però non accetterà i suoi rimproveri. Intanto Aurora inviterà Celia a partecipare alle riunioni delle suffragette e la ragazza ne sarà entusiasta. Merceditas rimprovererà Raimundo per aver trattato male Donna Rosalia. L’uomo reagirà in modo molto strano.

Anticipazioni Sei Sorelle: Adela rimprovera Diana

Diana ha cominciato a frequentare costantemente Alonso e sembra aver trovato in lui, un valido modo per dimenticare Salvador. Per stare insieme a lui, la ragazza ha iniziato a vestire con i pantaloni e a muoversi per Madrid in moto. Tutto questo ha scatenato molte critiche da parte dell’alta società madrilena, che ha così avuto un altro motivo per attaccare la famiglia Silva. Adela è molto preoccupata e vedendo che Diana non accenna a cambiare comportamento, l’affronterà personalmente, chiedendole di smettere di dare così tanto nell’occhio e di mantenere un certo riguardo verso le sue sorelle. La ragazza però non accetterà di essere criticata per il suo modo di fare e non avrà alcuna intenzione di ascoltare Adela.

Sei Sorelle Anticipazioni: Celia comincia a partecipare alle riunioni delle suffragette

Celia ha messo in chiaro la sua situazione con Petra e non intende accettare le scuse dell’operaia, almeno per ora. Nella sua vita ora c’è posto solo per Aurora e per le nuove avventure che l’infermiera le sta facendo vivere. La sua nuova amica – che diventa giorno dopo giorno qualcosa di più – la introdurrà nel mondo delle suffragette. La inviterà alla sua prima riunione e Celia ne sarà totalmente entusiasta. Capirà che il mondo delle rivendicazioni sociali femminili, è esattamente quello che vuole seguire?

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Raimundo bacia Merceditas

Merceditas sarà furiosa con suo cugino. La cameriera, dopo averlo visto prendere in giro Donna Rosalia, deciderà di affrontare Raimundo e di chiedergli di scusarsi con la governante. La reazione del barista sarà però sconvolgente. L’uomo bacerà Merceditas e la lascerà completamente senza parole. Cosa sta succedendo?

