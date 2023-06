Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole di Sei Sorelle ci rivelano che Diana si lascerà corteggiare da un altro uomo e vorrà dimenticare Salvador. Il Montaner nasconderà però un grande segreto che potrebbe cambiare tutto da un momento all'altro. Ecco cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai1.

Salvador ha perso la testa e ha deciso di lasciare casa Silva, furioso contro Diana. Il Montaner, nelle scorse puntate di Sei Sorelle, ha accusato la Silva di avergli mentito e di essere una traditrice e purtroppo per la ragazza, è tornato al seguito di Don Ricardo. Le Anticipazioni Spagnole di Sei Sorelle ci rivelano che questi fatti spingeranno la sorella di Adela, ad avvicinarsi a un altro uomo. La storia d’amore tra Diana e Salvador sarà quindi destinata a concludersi per sempre? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Sei Sorelle: Salvador torna a lavorare con Don Ricardo ma…

Salvador ha voltato le spalle a Diana e alla sue sorelle, lo sappiamo, eppure molto presto ci renderemo conto che il Montaner non ha mai davvero tradito le Silva. Si state capendo bene. Salvador si ricorderà infatti che Don Ricardo non è un uomo retto e degno di fiducia. Il direttore della Tessuti Silva scoprirà che il malefico zio sta usando l’azienda di famiglia per coprire dei traffici illeciti di oppio ma non potrà certo andare a rivelarlo alle Silva, che di fatto non potrebbero – al momento – fare nulla. Si confiderà invece con Bernando, al quale farà anche un’altra confessione.

Sei Sorelle Anticipazioni: Salvador ha riacquistato la memoria ma Diana ha un altro

Salvador confesserà a Bernando di aver recuperato interamente la memoria ma di voler fingere che questo non sia successo, per incastrare Don Ricardo e per smascherare tutti i suoi traffici illeciti. Il Montaner cercherà di fingersi ancora alleato del perfido zio che purtroppo per il giovane, comprenderà che in azienda c’è una talpa e comincerà ad avere sospetti su di lui. Ma a rendere le cose difficili a Salvador ci si metterà anche Diana. La ragazza si avvicinerà a un altro uomo. La Silva, ormai convinta che tra lei e il suo ex innamorato non possa esserci più nient’altro, si lascerà corteggiare da Alonso, un suo vecchio amico, tornato da poco a Madrid.

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Diana restituisce un prezioso regalo a Salvador

Diana sarà molto felice di essere corteggiata da un altro uomo e sarà contenta più che altro di dimenticare il suo amore impossibile per Salvador. La ragazza farà addirittura di tutto per restituirgli un regalo - un vecchio e prezioso gioiello di famiglia - per chiudere definitivamente con lui. Salvador, che come abbiamo detto avrà riacquistato la memoria, ne soffrirà tantissimo e dovrà cercare di non far vedere di essere geloso marcio del nuovo arrivato. Tutto questo per raggiungere il suo obiettivo di smascherare Don Ricardo e di aiutare le Silva a liberarsi di lui. Il suo sarà un grande sacrificio, di cui solo Bernando sarà al corrente. L’avvocato finirà per dire tutto a Diana affinché i suoi amici si rimettano insieme oppure continuerà a mantenere il segreto?

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.05 su Rai1.