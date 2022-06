Sei Sorelle Anticipazioni 9 giugno 2022: Un incidente rischia di rovinare le Sorelle Silva

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Sei Sorelle, la nuova Soap in onda su Rai1. Nelle trame dell'episodio in onda il 9 giugno 2022, Celia convince Petra a insegnarle a usare un macchinario difficile da gestire. Purtroppo questa decisione si trasformerà in tragedia. Blanca intanto è preoccupata per le spese pazze di Dolores.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 9 giugno 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.00 su Rai1: Blanca è molto preoccupata. Sua suocera Doña Dolores è ossessionata dall'eleganza e dall'opulenza e desidera organizzare un matrimonio in grande stile per suo figlio. La bella Silva non può certo rivelarle di non poter sostenere la sua parte di spese e di aver dovuto anzi cominciare a lavorare in fabbrica, per poter portare a termine un importante lavoro. Per questo cercherà di dissimulare la sua ansia, durante gli incontri con Dolores. Ma la sua tensione sarà notata da Rodolfo, il suo fidanzato, che finirà per fraintendere tutto. Intanto Salvador insiste per conoscere, per via telefonica, Don Fernando. Il Montaner non ha infatti ancora avuto modo di parlare con il suo nuovo datore di lavoro. Celia spinge Petra a insegnarle a usare un macchinario molto difficile da gestire. Nonostante i consigli di Miguel, le due ragazze cominceranno a farne uso ma la cosa prenderà una piega drammatica.

Anticipazioni Sei Sorelle: Blanca preoccupata per le spese del suo matrimonio

Tra le Sorelle Silva quella più in difficoltà nel tenere il segreto della morte di Don Fernando, è sicuramente Blanca. La ragazza deve infatti nascondere non solo al paese che suo padre è morto ma fingere anche con il suo ricco fidanzato e con sua suocera. Le cose però cominceranno a farsi sempre più complicate. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano infatti che Doña Dolores, la madre di Rodolfo e Cristobal, sta organizzando un matrimonio in grande per suo figlio e non vuole badare a spese. Blanca non può certo rivelarle di non avere a disposizione il denaro per pagare la sua parte e certamente non le potrà mai dire di aver dovuto iniziare a lavorare in fabbrica. Per questo dovrà simulare di essere felice delle spese pazze. Tutto questo la porterà ad avere una grande ansia, tale da mettere in allarme lo stesso Rodolfo. Il ragazzo penserà che la sua fidanzata gli stia nascondendo qualcosa.

Sei Sorelle Anticipazioni: Salvador comincia a sospettare che qualcosa non vada nelle Silva

Da quando ha cominciato a lavorare per la Tessuti Silva, Salvador non ha mai parlato con Don Fernando. Il Montaner comincerà a sospettare che qualcosa non vada e le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che il direttore chiederà a gran voce di poter avere un colloquio telefonico con il suo datore di lavoro. Adela e Diana cercheranno di persuaderlo ad attendere. Il loro padre è molto impegnato e il lungo viaggio che ha intrapreso lo costringe a non potersi dedicare molto alle faccende dell'azienda, almeno non direttamente. Ma fino a quando riusciranno a tenerlo “buono”? Il cerchio si stringe!

Un incidente rischia di rovinare per sempre le Silva in Sei Sorelle Anticipazioni 9 giugno 2022

Diana ha avuto un'idea per salvare la fabbrica dallo sciopero. Ha coinvolto le sue sorelle nel lavoro in fabbrica e ora tutte – tranne la piccola Elisa – dovranno imparare a usare i macchinari della Tessuti Silva. L'obiettivo è quello di portare a termine un lavoro molto importante e che ha subito grossi ritardi a causa della defezione di alcuni dei lavoratori, furiosi per la mancanza di paga. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Celia – la prima ad aver cominciato a lavorare nell'azienda, ben prima della decisione di Diana – cercherà di imparare il più in fretta possibile. La ragazza convincerà la sua nuova amica Petra a mettere in funzione un macchinario molto particolare e difficile da usare ma in grado di far risparmiare tempo. Le due ragazze, nonostante gli avvertimenti di Miguel, lo metteranno in funzione e tutto sembrerà andare bene. Ma nelle prime ore del mattino seguente, all'apertura della fabbrica, Miguel finirà per farsi molto male, usando proprio quello strumento. Nel tentativo di farlo ripartire e di capire cosa abbia bloccato gli ingranaggi, l'operaio si ferirà la mano in maniera piuttosto seria. Le sorelle Silva potrebbero quindi dover pagare a caro prezzo la loro totale inesperienza.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.