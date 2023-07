Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 4 luglio 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Rodolfo chiederà a Blanca di chiedere perdono a sua madre mentre Cristobal decide di partire per il Marocco.

Le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 4 luglio 2023 su Rai1, alle ore 16.05, ci rivelano che Rodolfo chiederà a Blanca di fargli un favore molto grande. Il Loygorri, che ha deciso di riprendere il suo fidanzamento con la Silva, la pregherà di chiedere scusa a Donna Dolores. Intanto German farà visita ad Adela, finita in prigione, e cercherà di rassicurarla. Il Rivera si accorgerà però che la donna è molto preoccupata. Cristobal invece informerà la sua famiglia di aver deciso di partire per il Marocco insieme a Marina, come medico volontario dell'esercito mentre Celia, dopo il suo tentativo di suicidio, riprenderà conoscenza.

Con il rilascio di Cristobal, la situazione tra Rodolfo e Blanca si è distesa. Il Loygorri ha deciso di dare un'altra chance alla Silva e di riprendere il loro fidanzamento. Il banchiere è però perfettamente consapevole che sua madre non sarà per nulla contenta di questa decisione. Per questo chiederà a Blanca un grande favore, ovvero di parlare con Donna Dolores e di cercare personalmente il suo perdono. La ragazza - sebbene parecchio infastidita da questa richiesta, che la costringerà a un'ulteriore umiliazione - asseconderà questa richiesta e si prostrerà letteralmente ai piedi di sua suocera. Vi anticipiamo che Donna Dolores, come prevedibile, non salterà dalla gioia e anzi continuerà a osteggiare questo fidanzamento, che ha causato sin troppi guai.

Adela è in arresto. La Silva è stata portata in carcere dopo essersi assunta tutta la responsabilità di aver falsificato il certificato di morte di suo padre e potrebbe rimanere in carcere a lungo. Per liberarla è necessario il pagamento di un riscatto e la cifra è molto alta. German, preoccupato per lei, andrà a farle visita e cercherà di infonderle coraggio. Troveranno una soluzione. Il Rivera si accorgerà che qualcosa non va nella sua innamorata, che purtroppo in cella ha trovato una compagna molto ostile, che presto diventerà violenta con lei. E questo non sarà il solo problema che Adela incontrerà in prigione.

Cristobal è stato rilasciato e dopo questa esperienza ha deciso di seguire i consigli di Marina. Il Loygorri ha quindi accettato di partire per il Marocco e di arruolarsi come medico volontario dell'esercito. La sua fidanzata andrà con lui e vivranno insieme questa esperienza. Il dottore informerà la sua famiglia di essere pronto al viaggio e di non avere alcuna intenzione di rinunciarvi. Donna Dolores, come successo con Rodolfo, non ne sarà per nulla felice e cercherà, invano, di opporsi.

