Sei Sorelle Anticipazioni 29 agosto 2023: Cristobal rassicura Rodolfo. Con Blanca è finita!

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 29 agosto 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Cristobal assicurerà a Rodolfo di non volersi fare avanti con Blanca mentre Elisa vorrà essere adottata da Don Ricardo.

Nella puntata di Sei Sorelle in onda su Rai1 il 29 agosto 2023, alle ore 16.10, Rodolfo e Cristobal chiariranno la loro situazione con Blanca. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il maggiore dei Loygorri rivelerà al fratello di sapere del suo amore per sua moglie. Il medico lo rassicurerà dicendogli che ora che sono entrambi sposati, le cose cambieranno completamente. Intanto Elisa chiederà a Don Ricardo di adottarla. La ragazza scoprirà che il padre ha ricevuto delle minacce di morte e per avere protezione, vorrà diventare ufficialmente sua figlia. Tra Bernardo e Petra scoppierà la passione e i due si scambieranno un bacio.

Anticipazioni Sei Sorelle: Cristobal rassicura Rodolfo. Con Blanca è finita!

Blanca e Rodolfo si sono sposati e Cristobal è tornato dal Marocco. La situazione a casa Loygorri è diventata paradossale e la Silva si trova in difficoltà nel dover vivere con un uomo che non ama e persino sotto lo stesso tetto del suo vero amore. Rodolfo dovrà intervenire. Il banchiere rivelerà al fratello di aver intercettato e letto la lettera che ha scritto a sua moglie e di essere a conoscenza del suo amore per lei. Gli chiederà cosa intenda fare ora e Cristobal lo rassicurerà. Il medico gli assicurerà di non aver intenzione di farsi avanti con la Silva e di aver preso altri impegni con Marina. Ora che entrambi sono sposati, la situazione cambierà radicalmente e Rodolfo non dovrà temere di avere rivali e problemi. Ma sarà davvero così?

Sei Sorelle Anticipazioni: Elisa vuole essere adottata

Elisa scoprirà che Don Ricardo è stato minacciato di morte e per evitare di perdere tutto o peggio, di finire in qualche brutta situazione, cercherà di mettersi al sicuro. La ragazza chiederà al padre di riconoscerla e di adottarla legalmente, affinché anche lei possa godere della sua stessa protezione. Don Ricardo però la stupirà con una risposta gelida. Non vorrà procedere con nessuna di queste pratiche, per paura di perdere la fabbrica.

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Bernardo e Petra si baciano

Sono ormai giorni che tra Bernardo e Petra è ormai chiaro che sia nato qualcosa. I due hanno cominciato a frequentarsi sempre più assiduamente e a nessuno è sfuggita la loro intesa. Ormai consapevoli di provare dei forti sentimenti, si lasceranno andare a un bacio. Ma questo creerà grandi problemi per Petra, che si ritroverà a dover gestire l’ira di suo padre.

