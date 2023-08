Sei Sorelle Anticipazioni 24 agosto 2023: Blanca e Rodolfo si sposano!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 24 agosto su Rai 1, alle ore 16.10, per Blanca è giunto il tempo di ammettere la verità. La giovane confessa a Rodolfo di amare Cristobal. Tuttavia, il promesso sposo vuole che diventi comunque la moglie. Così, arriva il giorno delle nozze, e le sorelle e Donna Rosalia provano a rincuorare la dolce ed infelice Silva. Intanto, Don Ricardo convoca Salvador, Miguel e Basilio per provare a capire chi di loro sia il responsabile della sparizione dell’oppio dalle casse che sarebbero dovute partire per Londra. Lo zio è piuttosto minaccioso.

Anticipazioni Sei Sorelle: Blanca vuole essere sincera...

Blanca non riesce più a mentire. La giovane è stanca di dissimulare e, quindi, si dice pronta a vuotare il sacco: deve confessare come stiano realmente le cose a Rodolfo. La dolce Silva, infatti, è amaramente pentita di non aver rivelato a Cristobal ciò che provava per lui prima che passasse a miglior vita, però adesso vuole che almeno il futuro sposo ne entri a conoscenza.

Sei Sorelle Anticipazioni: Blanca costretta a sposare Rodolfo!

La ragazza prende Rodolfo di petto e lo mette al corrente di essere innamorata di Cristobal: è per lui che il cuore batteva e batte, anche oggi che è non è più in vita. Il contabile, però, non batte ciglio. Inaspettatamente, invece di arrabbiarsi o dispiacersi, Rodolfo comincia a persuadere Blanca a diventare ugualmente la moglie. Quest'ultima, sconvolta e triste come non mai, si vede costretta ad acconsentire. Il giorno delle nozze è giunto, e la Silva è un'anima in pena: più che una sposa, sembra una vedova. Donna Rosalia e le sorelle tentano di consolarla, anche se sembra impossibile...

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Salvador nei guai...

Don Ricardo ha capito che c'è una talpa alla Tessuti Silva, però non è ancora riuscita a stanarla. Pertanto, lo zio convoca Salvador, Miguel e Basilio, certo che tra loro tre si nasconda colui il quale ha rubato l'oppio dalle cassa che da lì a breve avrebbe raggiunto Londra. Il Silva senior fa presente ai dipendenti che si è messo sulle tracce del colpevole e che, quando lo avrà trovato, non avrà la minima pietà...

