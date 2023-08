Sei Sorelle Anticipazioni 25 agosto 2023: Blanca accusa un malore. Ecco perché

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 25 agosto 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Blanca viene a sapere una notizia e si sente male...

Le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 25 agosto su Rai 1, alle ore 16.10, Elisa continua ad infastidire Merceditas. La cameriera, spazientita, decide di licenziarsi e tornare a casa Silva. Intanto, Alonso è ferito, quindi è impossibilitato a recarsi all’appuntamento per consegnare alcuni documenti confidenziali; al suo posto dovrebbe andarci Diana, che si offre di farlo. Quest’ultima giunge all’Ambigù e riesce a portare a termine la missione, ma non a presenziare al matrimonio di Blanca. Dopo la celebrazione delle nozze, arriva un telegramma nelle mani di Carlitos: Cristobal è vivo. Donna Dolores, Marina e gli altri invitati all’evento si commuovono, mentre la sposa si accascia a terra...

Anticipazioni Sei Sorelle: Elisa spinge Merceditas a licenziarsi!

Quando Merceditas ha comunicato a Donna Rosalia di aver ricevuto una valida offerta di lavoro da parte di Don Ricardo, la governante l'ha spinta ad accettare. Infatti, Donna Rosalia sperava che la cameriera sarebbe stata in grado di avvicinarsi ad Elisa e di farla ragionare. Tuttavia, le cose sono andate in modo decisamente differente. La fanciulla non fa che pungolare Merceditas che, alla fine, perde la pazienza e prende la drastica decisione di licenziarsi. La domestica sta per fare ritorno a casa Silva, senza aver ottenuto niente...

Sei Sorelle Anticipazioni: Diana non partecipa al matrimonio di Blanca...

Nel momento in cui è venuta a sapere che Alonso è ferito, Diana ha capito di dover prendere in mano la situazione. L'uomo si sarebbe dovuto presentare all'appuntamento per consegnare dei documenti confidenziali, dunque la bionda decide spontaneamente di prendere il suo posto. La Silva, determinata come non mai, si presenta all'Ambigù e riesce a portare a termine la missione... ma non ad arrivare in tempo al matrimonio della sorella.

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Blanca si sente male!

Blanca è appena diventata la moglie di Rodolfo. Nonostante la giovane avesse confidato all'uomo di non esserne innamorata, perché il cuore le batte soltanto per Cristobal, alla fine le nozze si sono celebrate lo stesso: Rodolfo non avrebbe rinunciato a sposarla. Una volta ultimata la cerimonia, inaspettatamente arriva tra le mani di Carlitos un telegramma, in cui c'è scritto che il dottore è vivo. Mentre Donna Dolores, Marina e gli altri invitati al matrimonio piangono di felicità, la dolce Silva ha un mancamento e crolla a terra...

