Sei Sorelle Anticipazioni Puntate dal 21 al 25 agosto 2023: Blanca sposa Rodolfo, poi scopre che Cristobal è vivo!

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera spagnola Sei Sorelle, in onda dal 21 al 25 agosto 2023 su Rai 1, come sempre a partire dalle 16:10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante questa settimana:

Puntata in onda Lunedì 21 agosto 2023

Tornato a Madrid, Carlitos fa una confessione inaspettata a Elisa: la lettera che ha ricevuto era in realtà per Sofia. Mentre Salvador si impegna nel diventare una persona migliore e più piacevole, facendo le sue condoglianze a Diana e promettendo aiuto alla donna, Don Luis torna da Francisca. L’uomo ci ha riflettuto a lungo ed è giunto ad una conclusione: la sposerà così lei non dovrà dare in adozione il bambino che aspetta da Gabriel. Blanca, invece, legge una lettera decisamente chiarificatrice che Cristobal ha dato a Marina poco prima di morire, in cui spiega come la sua ossessione per lei stia piano piano svanendo.

Puntata in onda Martedì 22 agosto 2023

La lettera di Cristobal porta nuovo dolore a Blanca, che si sente responsabile per la partenza dell’uomo, non avendo avuto il coraggio di confessargli che si stava innamorando di lui. Sebbene il suo cuore e la sua mente siano per Gabriel, padre del bambino che porta in grembo, Francisca decide di accettare la proposta di matrimonio di Don Luis. Nel frattempo, Bernardo deve sbrigarsi a preparare Adela in tempo per il processo, fornendole una strategia inoppugnabile: mancano solamente due settimane alla data fissata da Giudice.

Puntata in onda Mercoledì 23 agosto 2023

Mentre sul fronte marocchino la guerra imperversa e i bombardamenti rendono difficili le comunicazioni, Cristobal riesce ad avere un colpo di fortuna e a contattare il fronte spagnolo. Nel frattempo, Bernardo informa le Silva che la loro abitazione corre il rischio di essere pignorata ma Elisa si offre di pagarla. Adela, preoccupata che voglia mandare via tutte di casa, cerca un confronto con Elisa ma lei rimane criptica su ciò che sarà del loro destino.

Puntate in onda Giovedì 24 agosto 2023

Rodolfo vuole sposare Blanca a tutti i costi anche se è evidente, giorno dopo giorno, che lei è ancora perdutamente innamorata di Cristóbal. Non volendo sentire ragioni, Rodolfo fa di tutto per portarla il primo possibile all’altare ma il giorno delle nozze Blanca farà capire ai presenti di non essere affatto felice. Nel frattempo, Don Ricardo convoca Salvador, Miguel e Basilio per tentare di capire chi dei tre sia il responsabile della sparizione dell’oppio dalle casse e lascia loro intendere che la sua ira sarà senza precedenti. Per colpa loro, infatti, il carico per Londra è andato perso e così una grande cifra di denaro.

Puntata in onda Venerdì 25 agosto 2023

Mentre Merceditas si dimette e corre dalle sorelle Silva a causa del carattere odioso di Elisa, Diana si offre di aiutare Alonso. L’uomo è ferito e non può recarsi all’appuntamento con il suo contatto senza rischiare la sua salute. I documenti potrebbero andare persi, ma Diana pur consapevole di non essere così presente al matrimonio di Blancasi prende l’incarico di andare all’Ambigù. Concluso il matrimonio, Carlitos riceve un telegramma: Cristobal è vivo e si trova ancora sul fronte marocchino! Mentre tutti festeggiano la notizia, Blanca ha un crollo emotivo e sviene: l’uomo che ama è vivo ma lei ha sposato Rodolfo!

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:10 su Rai1.