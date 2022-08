Sei Sorelle Anticipazioni 23 agosto 2022: Celia diventa famosa? Ecco cosa sta succedendo...

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 23 agosto 2022. Nell'episodio della Soap in onda su Rai1, Celia riceve la proposta di pubblicare i suoi scritti mentre Salvador invita a cena Diana.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 23 agosto 2022. Nelle Trame dell’episodio in onda alle 16.00 su Rai1 vedremo che, per festeggiare il successo del contratto con le Terme, Salvador invita Diana a cena fuori. La loro sarà una serata romantica, finalmente in piena regola. Intanto Celia riceve una proposta piuttosto allettante. Alla ragazza viene chiesto di pubblicare i suoi scritti, usando però uno pseudonimo per non dare scandalo. Blanca non riesce a perdonare Rodolfo per il suo tradimento. Il suo atteggiamento scostante con il ragazzo viene osservato da lontano da Donna Dolores. La signora Loygorri, dopo lungo insistere, riesce a parlare con sua nuora e comprende che la Silva vorrebbe rompere il fidanzamento, incapace di dimenticare quanto successo.

Anticipazioni Sei Sorelle: Cena romantica per Salvador e Diana

Celia diventa famosa? Scopriamo insieme le Anticipazioni di Sei Sorelle del 23 agosto 2022

Sei Sorelle Anticipazioni: Donna Dolores scopre le intenzioni di Blanca

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.