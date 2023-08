Sei Sorelle Anticipazioni 22 agosto 2023: Blanca è preda dei rimorsi...

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 22 agosto 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Blanca si è resa conto di aver perduto un'importante occasione...

Le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 22 agosto su Rai 1, alle ore 16.10, Blanca è preda dei rimorsi: sa che avrebbe dovuto confessare a Cristobal ciò che sentiva per lui prima che morisse. Intanto, Francisca decide di accettare la proposta di matrimonio di Don Luis, e glielo comunica; d'altra parte, la cantante continua a pensare a Gabriel. Bernardo, invece, informa Adela del fatto che il processo avrà luogo a breve, dunque devono urgentemente preparare la strategia per la difesa che risulti essere vincente... ce la faranno?

Anticipazioni Sei Sorelle: Blanca è sconfortata...

Blanca è inconsolabile. La giovane non fa che piangere per la morte di Cristobal. Benché la dolce Silva era consapevole che ciò sarebbe potuto accadere, dato che il dottore stava lavorando in ospedale di campo in Marocco, non aveva mai voluto pensare che che ciò sarebbe potuto accadere per davvero. Inoltre, Marina, da poco rientrata a Madrid, ha consegnato alla rivale in amore una lettera in cui Cristobal, poco prima di morire, aveva messo nero su bianco di non esserne più preso come un tempo. Con il cuore infranto, Blanca si rende conto che dovrà imparare a convivere con il rimpianto di non aver confessato i propri sentimenti al medico quando ancora poteva farlo...

Sei Sorelle Anticipazioni: Francisca accetta di sposare Don Luis!

Francisca è rimasta spiazzata quando ha scoperto di essere in dolce attesa, così come quando Don Luis le ha fatto la proposta di matrimonio. Infatti, dopo aver preso coscienza di aspettare un figlio da Gabriel, anziché andare a parlarne con quest'ultimo, la cantante è andata a parlarne con il maestro di musica. Così, Don Luis le ha chiesto di sposarlo, poiché in questo modo non sarebbe stata costretta a dare in adozione il bambino che porta in grembo. Conscia del fatto che l'uomo abbia ragione, la Silva dai capelli rossi decide di accettare. Peccato che ciò non sia sufficiente affinché riesca a togliersi dalla testa Gabriel...

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Adela a processo...

Bernando ha un'importante comunicazione da dare ad Adela, e lo sta facendo proprio ora. L'uomo informa la maggiore delle sei sorelle del fatto che il suo processo avrà luogo a breve, ossia da lì a due settimane. Di conseguenza, urge mettere a punto una strategia difensiva degna di nota. Bernardo e la Silva senior sanno bene di dover fare del loro meglio, perché la posta in gioco è alta. La donna rischia grosso, e non possono permettersi di commettere il minimo errore. I due si rimboccano le maniche, determinati a riuscire nell'impresa. Ce la faranno?

