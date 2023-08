Sei Sorelle Anticipazioni 23 agosto 2023: Elisa sbatte le sorelle fuori di casa?

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 23 agosto 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Elisa tiene le sorelle in pugno...

Le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 23 agosto su Rai 1, alle ore 16.10, Cristobal è ancora vivo. Il dottore si trova in un ospedale da campo francese. Inoltre, in Marocco cessano i bombardamenti, dunque vengono ripristinate le comunicazioni; così, Cristobal può finalmente mettersi in contatto con il fronte spagnolo. Intanto, Bernardo ha una brutta notizia per le Silva: la loro casa potrebbe essere pignorata. Elisa, allora, acconsente a pagare l’ipoteca sull’abitazione. Adela spera di convincerla a non cacciarle, però la Silva junior sembra avere altri piani in mente...

Anticipazioni Sei Sorelle: Cristobal è vivo!

A Madrid i suoi cari stanno piangendo la sua morte, prime fra tutti Donna Dolores e Blanca, ma perché nessuno sa che, in realtà, Cristobal si trova in un ospedale di campo francese. Infatti, il dottore non è morto durante l'attentato come era stato dichiarato e divulgato, però è gravemente ferito. Intanto, in Marocco i bombardamenti sono finalmente cessati, dunque le comunicazione sono state ristabilite; così, Cristobal può tentare di mettersi in contatto con il fronte spagnolo per far sapere che è ancora vivo e vegeto.

Sei Sorelle Anticipazioni: Bernardo ha una brutta notizia...

Non c'è pace per le Silva. Da quando il loro papà è improvvisamente e tragicamente morto, le sorelle non hanno fatto altro che rimboccarsi le maniche e lavorare senza sosta per assicurarsi un futuro; peccato che, evidentemente, i loro sforzi non abbiano dato i frutti sperati. Infatti, nonostante provino con tutte le loro forze a risolverli, i problemi economici, invece, non fanno che aumentare. Ed ora, Bernardo deve dare loro una comunicazione che le getterà ancora di più nello sconforto: casa Silva rischia di essere pignorata.

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Adela ha paura di Elisa...

Elisa ha appena scoperto che l'abitazione di famiglia potrebbe subire un pignoramento da un momento all'altro. La giovane, allora, decide di prendere in mano la situazione. La Silva junior, l'unica che attualmente è in grado di farlo, accetta di pagare l'ipoteca su casa Silva. Adela, però, si rende conto di non poter tirare un sospiro di sollievo. La donna sa che la sorellina ha ancora il dente avvelenato e, dunque, teme che dietro questo gesto generoso si nasconda un piano diabolico. La Silva senior ha paura che Elisa voglia cacciarle, così prova a parlarle. Ben presto l'amante di German capirà che la fanciulla ha ben altro in mente...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 21 al 25 agosto 2023.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 su Rai1.