Sei Sorelle Anticipazioni 18 agosto 2023: Blanca è disperata. Cristobal è morto!

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 18 agosto 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Blanca scoprirà che Cristobal è morto. La Silva sarà distrutta. Ora dovrà sposare Rodolfo... per forza. German invece accuserà Adela di essere bugiarda e gelosa.

Le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 18 agosto su Rai1, alle ore 16.10, Blanca deciderà di rompere il suo fidanzamento con Rodolfo, ormai certa di amare Cristobal. La ragazza non riuscirà però a dire nulla sia perché Donna Dolores la interromperà mostrandole il suo velo da sposa ma anche perché la famiglia Loygorri sarà sconvolta da un terribile telegramma. Adela rivelerà a German che Carolina gli ha mentito ma lui non le crederà e le darà della gelosa. Salvador e Bernardo invece ruberanno l’agenda di Basilio e scopriranno che anche Benjamin è stato assoldato da Don Ricardo.

Anticipazioni Sei Sorelle: Blanca scopre che Cristobal è morto

Blanca ha capito di essere ancora innamorata di Cristobal e che sia arrivato il momento di uscire allo scoperto e di rivelare anche a Rodolfo la verità. La ragazza vorrà rompere il suo fidanzamento con il banchiere ma una volta che sarà arrivata a casa Loygorri, non riuscirà a dire nulla. Verrà infatti interrotta prima da Donna Dolores, che le mostrerà il suo velo da sposa e la spingerà a indossarlo e poi da un terribile telegramma, nel quale l’esercito comunicherà alla famiglia che Cristobal è morto. Per la Silva così come per Rodolfo e Dolores sarà una notizia terribile. Blanca non riuscirà a crederci.

Sei Sorelle Anticipazioni: German non crede ad Adela

Adela ha scoperto le bugie di Carolina e, dopo averci pensato a lungo, ha deciso di dire tutto a German. La Silva correrà a informare il suo amato per metterlo in guardia ma lui non le darà retta. Il Rivera non crederà alle sue parole e anzi l’accuserà di essere solo gelosa. Adela ci rimarrà molto male. German dovrà però presto ricredersi; un omicidio sta per sconvolgere le loro vite.

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Salvador e Bernardo scoprono una verità agghiacciante

Salvador e Bernando non hanno intenzione di lasciare le cose incompiute e vorranno ancora smascherare Don Ricardo. Il Silva ha preso di mira il Montaner e lo terrà d’occhio costantemente. Non riuscirà però a impedire che lui e l’avvocato rubino l’agenda di Basilio e scoprano un’informazione molto utile. Verranno a sapere che Benjamin è stato assoldato da Don Ricardo.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 su Rai1.