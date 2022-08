Sei Sorelle Anticipazioni 17 agosto 2022: Rodolfo disperato. Riuscirà a riconquistare Blanca?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Sei Sorelle per la puntata del 17 agosto 2022. Nell'episodio in onda su Rai1, Rodolfo cerca di riconquistare Blanca poi decide di prestare dei soldi a Mauro per un grande affare. Elisa intanto spiffera a Don Ricardo di Diana e Salvador.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 17 agosto 2022. Nell’episodio in onda alle 16.00 su Rai1, Rodolfo le sta tentando tutte per riconquistare Blanca ma la Silva non intende concedergli alcuna seconda chance. Il Loygorri é così costretto a passare al piano b, ovvero chiedere aiuto ad Adela per ottenere almeno di parlare con la sua ex fidanzata. Il figlio di Donna Dolores rischia però di fare un passo falso. Nel tentativo di mostrarsi cambiato, accetterà di prestare del denaro a Mauro, per il finanziamento del canale di Panama. Il banchiere avrà fatto bene a fare un prestito all’amico della maggiore delle sorelle Silva? Diana e Salvador sono in viaggio di lavoro e si impegnano a portare avanti l’affare con le terme. I due hanno cominciato una storia d’amore ma per il momento nessuno ne è al corrente. Peccato che Elisa spifferi tutto allo zio Ricardo, mettendo la sorella in difficoltà.

Rodolfo alla riconquista di Blanca in Sei Sorelle Anticipazioni 17 agosto 2022

Blanca ha scoperto che Rodolfo la tradiva è infuriata per questo, ha deciso di allontanarsi dal suo fidanzato e minaccia di rovinare la sua reputazione. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che il Loygorri, pentito per quanto successo e deciso a riconquistare la sua ex, cercherà ogni modo per ottenere il suo perdono. Quando però Blanca si rifiuterà di concedergli una seconda chance e non vorrà neanche parlargli, Rodolfo si rivolgerà ad Adela, nella speranza che la maggiore delle Silva riesca a convincere la sorellina a cambiare idea. Ma Adela avrà davvero questo potere o sarà tutto inutile?

Anticipazioni Sei Sorelle: Rodolfo si mette nei guai?

Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Rodolfo rischierà di mettersi nei guai. Il ragazzo, sempre più deciso a riconquistare Blanca, mentre cercherà un modo per farsi dare una chance dalla Silva, finirà per prendere degli accordi economici con Mauro. Gli presterà una grossa somma di denaro per finanziare la costruzione del canale di Panama. Il suo prestito sarà ricompensato oppure si rivelerà un imbroglio? Che ne sarà di Rodolfo Loygorri?

Sei Sorelle Anticipazioni: Elisa mette nei guai Diana e Salvador

Diana e Salvador sono partiti per un viaggio d’affari e stanno cercando di tornare a casa con un accordo vantaggioso, stipulato con le terme. Tra i due è scoppiato l’amore ma per il momento nessuno ne è al corrente, tranne le sorelle. Per evitare che le voci si rincorressero, Donna Rosalia è partita con loro. Purtroppo però il loro segreto non è più al sicuro. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Elisa tradirà Diana, rivelando a Don Ricardo che la sorella e il Montaner si sono fidanzati. Come reagirà il terribile zio?

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.