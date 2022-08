Sei Sorelle Anticipazioni 1°settembre 2022: Uno spietato ricatto. Francisca trema!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 1° settembre 2022. Nell'episodio della Soap in onda su Rai1, Amalia ricatta Francisca minacciandola di rivelare che lei è La Bella Margherita se non farà quello che le chiede. Intanto Cristobal decide di mettere in quarantena la fabbrica a causa del vaiolo.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 1°settembre 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 16.00 su Rai1: Elisa è felicissima per aver finalmente ottenuto quello che voleva. La ragazza festeggerà molto presto il suo debutto. Per poterlo fare al casinò di Madrid ha bisogno dell'aiuto di Donna Dolores. Di nascosto dalla sorelle si recherà dalla signora Loygorri per chiederle una mano. Intanto Francisca è in difficoltà. Amalia ha scoperto che lei è La Bella Francisca e intende approfittare di questa bella scoperta e ricattare la Silva. In fabbrica invece comincia a serpeggiare il dubbio che sia scoppiata un'epidemia di vaiolo. Dopo la morte improvvisa di un'operaia, Cristobal decide di mettere la Tessuti Silva in quarantena.

Anticipazioni Sei Sorelle: Elisa combina un altro disastro

Elisa ha fatto di tutto per ottenere quello che voleva. Desiderosa di fare il suo debutto in società e assolutamente non curante di quello che le sue sorelle stavano passando, la ragazzina ha addirittura cercato e trovato l'appoggio di Don Ricardo, il suo terribile zio, per avere il denaro necessario. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che, per poter festeggiare il suo debutto al casinò di Madrid, Elisa chiederà aiuto a Donna Dolores, senza che le sue sorelle lo sappiano. Una richiesta d'aiuto che potrebbe infastidire Blanca, visto il suo recente desiderio di liberarsi dell'ingerenza della sua ingombrante suocera.

Francisca ricattata! Amalia è pericolosa in Sei Sorelle Anticipazioni 1°settembre 2022

Francisca è in pericolo. Durante una delle loro lezioni di canto, Amalia ha scoperto che la Silva è La Bella Margherita. Una scoperta davvero sorprendente e che si trasformerà presto in una ghiotta occasione per ottenere qualche favore in più dalla bella cantante. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Amalia, a conoscenza del segreto della Silva, comincerà a ricattarla. In cambio del suo silenzio le chiederà dei grossi favori, che rischiano davvero di mettere Francisca in grande difficoltà. Riuscirà a mettere a tacere la sua sostituta e a salvare la sua reputazione evitando che tutti scoprano il suo segreto?

Sei Sorelle Anticipazioni: La Tessuti Silva in quarantena. Un epidemia di vaiolo miete vittime

Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che alla Tessuti Silva gli operai continueranno ad ammalarsi. Dopo la morte di uno di loro, Cristobal deciderà di intervenire e di mettere in quarantena la fabbrica. Il pericolo è che si sia scatenata un'epidemia di vaiolo. Le cose rischiano di mettersi molto male per le Sei Sorelle, ora più che mai spaventate dallo stop alla produzione.

