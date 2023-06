Sei Sorelle Anticipazioni 2 giugno 2023: Adela e Francisca nei guai. Si mette male!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 2 giugno 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Adela e Francisca si ritroveranno nei guai.

Le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 2 giugno 2023 ci rivelano che Celia e Petra cercheranno Josefa, la madre dell'operaia, all'indirizzo trovato dalla Silva. Le due rimarranno però deluse. Della donna non ci sarà infatti traccia. Intanto tra Blanca e Marina potrebbe nascere una bella amicizia. In occasione della scelta dei vestiti per la festa per i quattro anni di fidanzamento di Blanca e Rodolfo, le due capiranno di avere molto in comune. Francisca scoprirà con orrore che chi ha svelato l'identità della Bella Margarita, è Don Luis.

Anticipazioni Sei Sorelle: Celia e Petra alla ricerca di Josefa

Celia aiuterà Petra a trovare sua madre. La Silva ha promesso alla sua amica tutto il suo sostegno e grazie alle sue ricerche, è riuscita a procurarsi l'attuale indirizzo di Josefa. Le due ragazze si recheranno a Cuenca, per parlare con la donna, ma rimarranno purtroppo molto deluse. Della mamma dell'operaia non ci sarà traccia. Ma attenzione, un colpo di scena le attende al ritorno a Madrid. La moglie di Benjamin sarà arrivata in città e intenderà rimanere.

Sei Sorelle Anticipazioni: Marina e Blanca molto vicine mentre Adela...

Donna Dolores ha finalmente conosciuto Marina, la fidanzata di Cristobal, ed è molto contenta della scelta del figlio. Dopo aver superato l'iniziale gelosia verso la nuova arrivata, Blanca deciderà di seppellire i suoi sentimenti per Cristobal e di creare un rapporto con la sua futura cognata. Le due ragazze, durante i preparativi per la festa organizzata dalla signora Loygorri, per festeggiare i quattro anni di fidanzamento tra la Silva e il suo primogenito, capiranno di avere molto in comune. Intanto Adela finirà di nuovo tra le braccia di German. I due, complice l'assenza di Carolina, si baceranno e la maggiore delle sei sorelle, vivrà questo momento con molta ansia e frustrazione. Si sta mettendo nei guai con le sue stesse mani.

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Francisca scopre che Don Luis l'ha messa nei guai

Francisca è andata via di casa. Blanca l'ha costretta ad andarsene e la giovane, stanca di doversi giustificare, ha deciso di chiedere ospitalità a Gabriel e ai suoi genitori. I guai e le delusioni non saranno finiti qui. La cantante scoprirà infatti che a smascherarla e a segnalarla alla stampa, è stato Don Luis. Il maestro, geloso e convinto che lei – così facendo – avrebbe dismesso i panni de La Bella Margarita – ha rivelato la vera identità della famosa artista. Per Francisca sarà un vero e proprio tradimento e Gabriel avrà la certezza che del maestro non ci si possa per nulla fidare.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 29 maggio al 2 giugno 2023

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.05 su Rai1.