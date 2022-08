Sei Sorelle Anticipazioni 19 agosto 2022: Francisca tradita. Notte di passione per Diana!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 19 agosto 2022. Nell’episodio della Soap in onda su Rai1, Francisca scopre che all’Ambigù è stata assunta una cantante per sostituirla. Diana e Salvador invece, dopo aver stretto l’accordo con le terme, si lasceranno andare a una notte di passione.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 19 agosto 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell’episodio in onda alle 16.00 su Rai1: Diana e Salvador riescono a portare a casa l’accordo con le Terme. Tutto merito di Donna Rosalia, intervenuta per convincere il signor Trillo della bontà dell’affare. Finalmente liberi di tornare a Madrid, da vincitori, la Silva e il Montaner possono lasciarsi andare alla passione e sono pronti a passare una notte d’amore. Intanto Francisca, a riposo per via dei suoi problemi alle corde vocali, fa una scoperta sconvolgente. Recatasi all’Ambigù per salutare Gabriel, scopre che nel locale, i genitori del ragazzo l’hanno sostituita. Sul palco si esibisce un’altra cantante.

Anticipazioni Sei Sorelle: Diana e Salvador portano a casa l’accordo con le terme

Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Diana e Salvador potranno cantare vittoria. Il loro viaggio di lavoro porterà i frutti sperati. I ragazzi stringeranno un accordo con le terme e sarà tutto merito di Donna Rosalia. La governante di casa Silva convincerà il signor Trillo ad accettare la proposta della Tessuti Silva, permettendo quindi a Diana di avere successo. L'azienda di famiglia sta continuando a fare affari, con grande dispiacere e fastidio di Don Ricardo, sempre in agguato.

Sei Sorelle Anticipazioni: Diana e Salvador pronti a una notte d’amore

Tra Diana e Salvador è scoppiato l’amore e il viaggio di lavoro si trasformerà presto in un’occasione di passare del tempo intimo insieme. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che i due, felici di aver raggiunto il loro obiettivo, si lasceranno andare alla passione e saranno pronti per concedersi l’un l’altra. Peccato che al loro ritorno troveranno una brutta sorpresa. Elisa ha spifferato tutto a Don Ricardo e ora sua sorella rischia lo scandalo. Il terribile zio userà questa informazione per mettere le sue nipoti in difficoltà?

Francisca tradita in Sei Sorelle Anticipazioni 19 agosto 2022

Francisca è malata. Un problema alle corde vocali l’ha costretta a lasciare il palco, proprio nel momento più importante della sua esibizione. La ragazza ha deciso di prendersi una piccola pausa per recuperare la sua splendida voce ma le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che una scoperta le farà temere di essere stata tradita. Raggiunto l’Ambigù per salutare Gabriel, Francisca vedrà che un’altra cantante si sta esibendo al suo posto. Per lei sarà un duro colpo. Gabriel e i suoi genitori l’hanno sostituita con un’altra artista.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 15 al 19 agosto 2022.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.