Sei Sorelle Anticipazioni 16 agosto 2023: Salvador non ha più tempo. Deve confessare tutto a Diana

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 16 agosto 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Salvador deve confessare tutto a Diana, prima che sia troppo tardi. Blanca intanto scopre di essere ancora innamorata di Cristobal.

Le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda su Rai1 il 16 agosto 2023, alle ore 16.10, ci rivelano che Salvador dovrà fare una corsa contro il tempo. Il Montaner, dopo che il suo tentativo di fermare Don Ricardo è naufragato, deciderà di confessare a Diana tutta la verità, prima che lei non si fidi più di lui e continui a frequentare Alonso. Intanto Blanca non saprà cosa fare riguardo al suo matrimonio con Rodolfo. A seguito di una conversazione con Adela, capirà di essere ancora innamorata di Cristobal. Intanto Carolina cercherà di chiudere la bocca a Marianela, la vera madre di Germanito.

Anticipazioni Sei Sorelle: Salvador deve confessare la verità a Diana prima che sia tardi

Il piano di Salvador è fallito e Don Ricardo lo ha preso di mira. A causa della soffiata di Miguel, il Silva ha cominciato a sospettare del suo direttore e ora lo tiene d’occhio. Il Montaner, deluso che la sua missione non sia andata come sperato, deciderà di uscire allo scoperto con Diana e dovrà farlo prima che sia troppo tardi. Si è infatti accorto di come la donna si stia affezionando ad Alonso, il suo amico arrivato da poco a Madrid, e per evitare che il ragazzo faccia breccia nel suo cuore – cosa che in parte ha già fatto – sarà pronto a dirle di aver recuperato la memoria. Ci riuscirà stavolta?

Sei Sorelle Anticipazioni: Blanca capisce di amare ancora Cristobal

Rodolfo ha sconvolto Blanca fissando le loro nozze in una data molto vicina. La ragazza non saprà che fare e sarà molto combattuta. Qualcosa le impedirà di essere felice e dopo una conversazione con Adela, capirà che quello che la frena è il suo grande amore per Cristobal. La Silva comprenderà di non poter andare avanti così e di dover fermare quanto le sta succedendo. Ma ci riuscirà? Convincerà il suo fidanzato a lasciarla stare ma soprattutto come confesserà di essere innamorata di suo fratello?

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Carolina minaccia la vera madre di Germanito

Adela ha scoperto le bugie di Carolina ma non sa ancora come comportarsi. La Silva non è sicura che avvertire German sia la cosa giusta da fare. Non vuole infatti ferirlo ma sarà consapevole che tenere per sé questo mistero, non porterà a nulla di buono. Intanto Carolina tornerà a minacciare Marianela e le imporrà di tenere la bocca chiusa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 14 al 18 agosto 2023.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 su Rai1.