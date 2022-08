Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 16 agosto 2022. Ecco cosa succederà nell’episodio in onda alle 16.00 su Rai1: Francisca è in tensione per via del duello in cui è coinvolto Don Luis. La ragazza attende trepidante il risultato della sfida. Sebbene il suo insegnante ne esca vincitore, la cantante è furiosa più che mai. Celia fa una scelta molto difficile. La ragazza decide di lasciare il suo lavoro in fabbrica per non vedere Petra, per cui prova dei forti sentimenti che non riesce a soffocare. Intanto Diana e Salvador devono partire per un viaggio di lavoro e decidono di farlo insieme. Con loro ci sarà però Donna Rosalia.

Anticipazioni Sei Sorelle: Francisca in collera con Don Luis

Una sfida a duello sta facendo tremare Francisca. Per proteggere il suo onore, Don Luis ha sfidato un cliente dell’Ambigù nonostante il parere contrario sia della sua allieva che di Gabriel. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che, nella puntata del 16 agosto 2022, la Silva aspetterà con ansia il risultato della sfida. Le notizie le arriveranno con un certo ritardo e nonostante la vittoria di Don Luis, la ragazza non riuscirà a calmarsi. Furiosa, se la prenderà con lui, dandogli dell’irresponsabile.

Celia abbandona la fabbrica in Sei Sorelle Anticipazioni 16 agosto 2022

Celia ha confessato di amare Petra. La ragazza ha deciso di raccontare tutto a sua sorella Francisca, in modo da ottenere un conforto in questo momento così difficile. La Silva non riesce a capacitarsi di provare dei simili sentimenti per la sua amica e non riuscendo a soffocarli, farà una scelta difficile ma obbligata. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che la giovane lascerà il suo lavoro in fabbrica, nella speranza che stando lontana dall’operaia, riuscirà a dimenticarla. Questa sua decisione sarà un fulmine a ciel sereno e sorprenderà le sue sorelle. Ma servirà a raggiungere il suo scopo?

Anticipazioni Sei Sorelle: Diana e Salvador in viaggio insieme

La Tessuti Silva ha cominciato a produrre delle stoffe stampate. Questa nuova avventura costringe Diana e Salvador a rivedere i loro conti e a impegnarsi a fare pubblicità ai loro nuovi prodotti. Questo, come ci rivelano le Anticipazioni di Sei Sorelle, costringerà i due a partire per un viaggio insieme. I due decideranno di accettare questa partenza ma per non creare scandalo, con loro dovrà esserci Donna Rosalia. A lei il compito di vigilare che tutto vada per il meglio e che nessuno metta in dubbio l'onore e il buon nome della Silva.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.