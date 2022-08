Sei Sorelle Anticipazioni 15 agosto 2022: Celia confessa di amare Petra. Francisca sconvolta!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Sei Sorelle della puntata del 15 agosto 2022. Nell’episodio della Soap in onda su Ra1, Celia confessa a Francisca di essersi innamorata di Petra mentre Adela riceve una brutta notizia da Mauro.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 15 agosto 2022. Ecco cosa rivelano le Anticipazioni dell’episodio in onda alle 16.00 su Rai1: Adela deve rinunciare al suo viaggio a Venezia in compagnia di Merceditas. Mauro avverte le due donne di avere avuto un imprevisto lavorativo e di dover correre immediatamente a Barcellona. Intanto Celia, sempre più in crisi per i suoi sentimenti nei confronti di Petra, decide di confidarsi con Francisca. La ragazza rivela alla sorella di essersi innamorata dell’operaia e di non averne alcun dubbio. La cantante rimarrà sconvolta da questa inaspettata confessione. Carolina invece si confesserà con Don Martin. Il prete, sconvolto dalle parole della Rivera, le imporrà di raccontare tutto al marito.

Anticipazioni Sei Sorelle: Adela deve rinunciare al suo viaggio

Adela è pronta ad andarsene e lasciare Madrid. La Silva ha ricevuto un invito molto allettante da Mauro, il suo vecchio amico e insieme a Merceditas è pronta a raggiungere Venezia. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che la più grande delle figlie di Don Fernando riceverà una brutta notizia: dovrà rinunciare al suo viaggio. Mauro informerà Adela di dover correre il più presto possibile a Barcellona, per risolvere una questione d’affari. Per questo motivo non potrà raggiungerla in Italia e passare, come promesso, del tempo con lei. La ragazza ne rimarrà profondamente delusa. Questo era un modo per distrarsi dai problemi di famiglia e dal pensiero fisso di German.

Celia confessa a Francisca di essere innamorata di Petra in Sei Sorelle Anticipazioni 15 agosto 2022

Celia ha scoperto di essersi innamorata di Petra. La ragazza non riesce a capacitarsi di provare dei simili sentimenti nei confronti di una donna, per giunta sua grande amica. Per lei è stato un vero shock. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che, provata da quanto le sta capitando, Celia deciderà di confidarsi con Francisca, per avere un po’ di conforto. La cantante, sentendo le parole della giovane, rimarrà sconvolta ma prometterà di non dire nulla alle altre loro sorelle già irritate dalla scoperta di essere loro le protagoniste del romanzo che Celia ha deciso di scrivere.

Sei Sorelle Anticipazioni: Carolina confessa le sue bugie

Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Carolina confesserà i suoi segreti. La Rivera deciderà di andare in chiesa e di raccontare tutto a Don Martin. Il prete, sconvolto dalla vile macchinazione della ragazza, le imporrà di riferire tutto al marito. La sarta gli darà retta o continuerà a mantenere le sue bugie, per paura di perdere German?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 15 al 19 agosto 2022.

