Sei Sorelle Anticipazioni 10 agosto 2022: Adela se ne va! Ecco cosa sta succedendo...

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Sei Sorelle, la nuova Soap in onda su Rai1. Nelle Trame dell'episodio in onda il 10 agosto 2022, Adela riceve una proposta inaspettata da Mauro e decide di lasciare Madrid. Celia intanto scopre di essersi innamorata di Petra.

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 10 agosto 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 16.00 su Rai1: Blanca non sopporta di essere stata tradita e vorrebbe rompere il fidanzamento con Rodolfo. Purtroppo però la paura di uno scandalo e della rovina della sua famiglia, le impedisce di agire come vorrebbe. Intanto Celia comprende che i suoi sentimenti per Petra non sono soltanto amicizia. La ragazza capisce di essersi innamorata dell'operaia ma di dover soffocare il suo amore, prima che qualcuno lo scopra. Francisca non sa decidersi tra Gabriel e Don Luis mentre Adela riceve una proposta totalmente inaspettata da Mauro. La Silva potrebbe lasciare molto presto Madrid e sembra esserne entusiasta.

Anticipazioni Sei Sorelle: Blanca vuole lasciare Rodolfo ma...

Blanca è distrutta. L'aver scoperto che Rodolfo la tradisce le ha spezzato il cuore. La Silva ha perso ormai ogni fiducia nel compagno e vorrebbe poter fare qualcosa per prendersi la sua rivincita e dare una lezione al Loygorri. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Blanca desidererà rompere il fidanzamento con Rodolfo ma purtroppo per lei, non le sarà possibile farlo. Se infatti decidesse di seguire il suo istinto, la sua famiglia correrebbe il rischio di sprofondare nello scandalo. La giovane non può permettere che una tale sciagura si abbatta su di lei e sulle sue sorelle. Cercherà quindi altre soluzioni, senza sapere che il suo futuro marito sta pianificando la sua fuga con Victoria.

Sei Sorelle Anticipazioni: Celia scopre di essere innamorata di Petra

Celia ha deciso di dedicarsi alla scrittura e spera che un domani possa diventare una scrittrice. A starle accanto, come sempre, c'è Petra. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che la Silva comincerà a capire che i sentimenti che prova per l'operaia non si limitano alla sola amicizia. La ragazza comprenderà che si tratta di amore. Celia scoprirà di amare Petra ma non potrà per nulla al mondo, farsi scoprire. Intanto anche Francisca è innamorata. La cantante è combattuta tra Don Luis, un buon partito e il bel Gabriel, per cui ha capito di provare una forte attrazione.

Adela se ne va da Madrid? Scopriamo le Anticipazioni di Sei Sorelle del 10 agosto 2022

Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che una proposta inaspettata lascerà Adela senza parole. La Silva riceverà una lettera dal suo amico Mauro. L'uomo le proporrà di seguirlo a Valencia, per un viaggio insieme. Si tratterà di un invito galante in piena regola, che riuscirà a distogliere la ragazza dai brutti ricordi di German. Adela deciderà di partire e di lasciare Madrid, almeno per qualche giorno. Sarà arrivata per lei un'altra possibilità per essere davvero felice?

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.