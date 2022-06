Sei Sorelle Anticipazioni 10 giugno 2022: Elisa escogita un piano per sedurre Salvador

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Sei Sorelle, la nuova Soap in onda su Rai1. Nelle trame dell'episodio in onda il 10 giugno 2022, Elisa escogita un modo per stare da sola con Salvador mentre Jesus spinge Miguel a denunciare la fabbrica per il suo infortunio.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 10 giugno 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.00 su Rai1: l'incidente in fabbrica ha messo in crisi le sorelle Silva. L'infortunio di Miguel è molto grave e il ragazzo potrebbe perdere la mano. Celia e Petra sono distrutte; entrambe si sentono in colpa per quello che è successo. Come è possibile che il telaio si sia inceppato così? In effetti la cosa è molto strana e purtroppo la sensazione che qualcuno abbia manomesso il macchinario – con l'obiettivo di far ricadere la colpa sulle Silva – si fa sempre più concreta. Jesus cerca di convincere il suo collega Miguel a sporgere denuncia contro la fabbrica. L'operaio, al soldo di Don Ricardo, ha le idee fin troppo chiare su come si debba agire e non sembra neanche così tanto preoccupato per il suo amico. Qualcosa bolle in pentola. Intanto Elisa vuole avere un incontro con Salvador. La ragazza deve però trovare la scusa giusta per stare da sola con il Montaner ed escogita un piano per raggiungere il suo obiettivo.

Anticipazioni Sei Sorelle: Miguel rischia di perdere la mano

Un incidente in fabbrica rischia di rovinare le Silva e stavolta per sempre. Il macchinario, messo in funzione sotto insistenza di Clelia, ha ferito Miguel a una mano. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che la ferita apparirà subito molto grave. Cristobal, chiamato a dare un suo consulto, non potrà fare altro che confessare che l'operaio ha bisogno di cure specifiche, affinché non perda la mano. Le sorelle sono molto in ansia, soprattutto Celia. La ragazza si sente responsabile di quanto successo ma le cose potrebbero non essere come sembrano. Perché il macchinario si è inceppato così all'improvviso?

Sei Sorelle Anticipazioni: Jesus spinge Miguel a denunciare la fabbrica delle Silva

Il malfunzionamento del macchinario messo in funzione da Petra e Celia, è molto strano. Miguel aveva sì messo in guardia le due ragazze, poco avvezze al suo utilizzo ma in mani esperte come le sue, non avrebbero dovuto esserci problemi. Ma la realtà è stata diversa e un inceppamento degli ingranaggi ha finito per ferire l'operaio, in maniera grave. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci fanno intuire che qualcuno lo abbia manomesso. Per il momento rimangono solo supposizioni ma sappiamo per certo che Jesus – al solo di Don Ricardo – cercherà di convincere Miguel a sporgere denuncia contro la fabbrica. Cosa deciderà di fare lo sfortunato lavoratore? Denuncerà davvero le Silva?

Elisa escogita un piano per sedurre Salvador in Sei Sorelle Anticipazioni 10 giugno 2022

Elisa è innamorata ma Diana e le altre sue sorelle non sono per nulla felici che la ragazzina abbia messo gli occhi su Salvador. Il Montaner, oltre a essere un incallito donnaiolo, è molto più grande di lei e non sembra certo il tipo da prendere sul serio le lusinghe di una ragazzina. Elisa è però decisa a dimostrare di essere diventata una donna. Per questo, come ci rivelano le Anticipazioni di Sei Sorelle, escogiterà un modo per stare da sola con il direttore. Ad aiutarla, involontariamente, ci penserà il giovane Carlitos. Convinto di passare una serata con la sua amica – di cui è palesemente invaghito – finirà per essere addirittura schiaffeggiato.

