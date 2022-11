Sei pezzi facili: Paolo Sorrentino, Valerio Mastandrea e gli altri spiegano la grandezza di Mattia Torre

Anticipazioni TV

Da stasera su Rai 3, alle 22 e per altri cinque sabati, andranno in onda sei dei più begli spettacoli scritti da Mattia Torre, interpretati dai "suoi" attori e diretti per la tv da Paolo Sorrentino. Ecco come regista e interpreti hanno ricordato questo grande autore prematuramente scomparso.

Questa sera alle 22 su Rai 3 andrà in onda "Migliore", il primo di Sei pezzi facili, il ciclo di spettacoli teatrali di Mattia Torre prodotti da Fremantle in collaborazione con The Apartment, del gruppo Fremantle per Rai Cultura, e che contano sulla regia televisiva di Paolo Sorrentino, che verranno trasmessi anche nei prossimi cinque sabati.

"Mi fa piacere io sia il primo, il primo dei fanti che escono dalla trincea per andare incontro al fuoco degli austriaci", aveva scherzato Valerio Mastandrea quando, pochi giorni fa, il progetto di Sei pezzi facili è stato presentato alla stampa.

Mastandrea era presente con gli altri attori che hanno riportato in scena le opere di Mattia Torre. Gli attore scelti da Torre, uno che, come aveva detto in quella stessa occasione Geppi Cucciari, interprete di "Perfetta", "sapeva sempre benissimo quali parole regalare a chi".

Assieme a Mastrandrea e Cucciari, e a Paolo Sorrentino, sono stati in quell'occasione anche Valerio Aprea e Paolo Calabresi (insieme interpreti di "Qui e ora", mentre il solo Aprea è interprete di "In mezzo al mare" e "Gola", e Giordano Agrusta, Massimo De Lorenzo, Cristina Pellegrino e Carlo De Ruggieri lo sono di "456") a ricordare quello che per loro è stato un amico, e che è un grande autore scomparso troppo presto, e cosa abbia significato per loro recitare nuovamente qui testi.

"Il nostro è stato un viaggio sentimentale, così lo abbiamo chiamato", ha detto Mastandrea. "Ognuno si è fatto il suo, ci ha messo dentro quello che sentiva e provava. Io per il teatro ho amore e repulsione, e è stato proprio Mattia a far nascere in me questa dualità di sentimenti. Non portavo "Migliore" in scena da cinque anni, e questa è stata la prima volta che l'ho fatto senza di lui, con un po' di angoscia per questa cosa 'filmica' che comportava. Ma devo dire grazie a Paolo perché ha portato la sua emozione vicino alla nostra e non sopra la nostra, con un un approccio rispettoso e sano che era quello che noi avevamo nei confronti del lavoro di Mattia".

Quando Francesca Rocca, moglie di Mattia Torre e vera anima di questo progetto, che con tenacia ha voluto fortissimamente si realizzasse, ha suggerito a Valerio Aprea l'opzione Sorrentino, l'attore rispose "magari, ma rimaniamo coi piedi per terra".

"Nel recitare di nuovo questi spettacoli ho provato la più grande emozione della mia vita professionale e forse anche di quella umana", ha raccontato Aprea. "Tutto questo è il coronamento di un lavoro nato vent’anni fa, iniziato in sordina, nelle cantine, in teatrini off che cercavamo di riempire chiamando gli amici al telefono fisso. E a vederci lì, ripresi da un premio Oscar, ho pensato che Mattia avrebbe goduto come un matto, e che sarebbe impazzito nel vendere l’approccio cinematografico, le ottanta persone della troupe che avrebbe amato una per una. Attorno a noi si percepiva un unico intento religiosamente perseguito: il fare del teatro teatro arricchito dal cinema e messo al servizio della tv".

”È incredibile come il sistema messo in piedi da Sorrentino sia entrato in punta di piedi ma prepotentemente nel luogo dove si fanno gli spettacoli", ha aggiunto Paolo Calabresi. "Il teatro in tv aveva bisogno di questo per essere fruibile, della macchina cinematografica dentro il teatro assieme agli attori".

Per Sorrentino erano principalmente due le motivazioni per affrontare questo progetto: "Una è sentimentale, perché Mattia mi manca molto, e in questo modo mi sembra di risentire la sua voce. L’altra era il bisogno di amplificare la risonanza della sua opera. Per me il teatro di Mattia corre su un doppio binario, è comico ma affronta temi profondi, delicati, paurosi. Il tutto portato avanti con una libertà totale, non schiavo di certe derive degli ultimi tempi, libero nell’uso delle parole e appassionato e coerente nei toni che usa, così che le parole non siano mai davvero offensive". Mattia Torre, ha concluso Sorrentino, "era un grande indagatore di vizi e miserie che sono nostre, e le indagava amandole, ricordandoci sistematicamente quelle cose possono essere amate. Questo me lo rende molto vicino".

"Lui di quella miseria faceva parte e lo raccontava", ha aggiunto su questo Mastandrea. "Noi tutti eravamo in sintonia nel sentirci fragili, piccoli, contraddittori. Mattia si metteva dentro quello che scriveva e ne rideva. Scrivere per lui era una fatica enorme, perché era un pensatore velocissimo e potentissimo, e per lui scrivere significava dover tornare indietro per elaborare quello che pensava e renderlo comico. La sua originalità sta nel raccontare situazioni umane di cui anche se non aveva colpa si sentiva responsabile".

La comicità di Mattia Torre, per Valerio Aprea, era "irrinunciabile e straordinaria, ma mai fine a se stessa. Era parte di un intrattenimento con la I maiuscola. Anzi, tutto maiuscolo".

"Mattia sapeva scrivere anche di quello che non conosceva", ha aggiunto poi Geppi Cucciari. "Perché lui studiava, e su quello studio, su quella competenza, termine che dovrebbe essere centrale nella vita di tutti, innestava poi la sua genialità. Nello spettacolo che ho il privilegio di portare in teatro, l'ultimo scritto da Mattia, si parla di una donna che non sono io, ma che somiglia a me più di qualsiasi altra donna abbia interpretato. Con la sua morte il mondo ha perso un grande autore, e noi un amico pieno di talento che ha creduto in noi".

"Io mi sono accorto solo adesso che, alla fine, tutti gli spettacoli di Mattia parlano di morte, e che lo facevano ben prima di sapere che aveva poco tempo a disposizione", ha detto Paolo Calabresi. "E questa consapevolezza, per noi tutti, è lancinante".

"Il teatro di Mattia ha una caratteristica: non è noioso, che poi è la grande paura che si ha del teatro, una paura che aveva anche Mattia", ha raccontato sua moglie Francesca Rocca. "Quando ce lo portavo mi chiedeva sempre 'ma quanto dura?'. I suoi spettacoli non durano mai più di 75 minuti. Alla base di quello che scrive ci sono i suoi studi sociologici, e si vede, e diceva sempre, in ogni intervista, che la comicità serve a portare a bordo tutti per poi farli stare male. Penso la sua opera sia iscrivibile nella tradizione del teatro anglosassone. Da noi si distingue sempre tra teatro alto e teatro pop, e Mattia era sempre visto come un autore tv che faceva teatro, e quindi la cultura alta finora lo ha riconosciuto poco. Questi spettacoli, e la loro messa in onda, serviranno per dare legittimità al suo teatro, alla sua scrittura e, uso anche questa parola, alla sua poetica".