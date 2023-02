Sei Donne - Il Mistero di Leila: parte Stasera in prima serata la nuova serie mistery di Rai1

Anticipazioni TV

Stasera primo appuntamento su Rai1 con la Serie TV mistery di Rai1 con Maya Sansa, Isabella Ferrari, Ivana Lotito, e Denise Tantucci con la partecipazione di Maurizio Lastrico e Alessio Vassallo. Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata in onda oggi.

Stasera, martedì 28 febbraio 2023, primo appuntamento con Sei Donne – Il Mistero di Leila, in onda su Rai1 alle 21.30. La nuova serie che ci farà compagnia per tre lunghe serate, è un giallo psicologico, di cui sono protagoniste sei donne, ognuna con una storia e una verità diverse. Le loro vite si intrecceranno a causa di una misteriosa scomparsa. Nel cast: Maya Sansa, Isabella Ferrari, Ivana Lotito, Denise Tantucci e le giovanissime Cristina Parku e Silvia Dina Pacente. Con loro Alessio Vassallo, Maurizio Lastrico e Pier Giorgio Bellocchio.

Sei Donne – Il Mistero di Leila: la Trama della nuova Serie mistery di Rai1

Anna Conti è lo stimato e autorevole Pubblico Ministero di Taranto. La sua vita è cambiata da quando il marito, Roberto, l'ha lasciata per una donna molto più giovane di lei, ma soprattutto da quando ha scoperto il caso della misteriosa scomparsa di Leila e del suo patrigno Gregorio. Anna, ricaduta nel suo vecchio tunnel dell'alcolismo, vuole a tutti i costi ritrovare la ragazza, convinta che possa esserle successo qualcosa di grave. Ad aiutarla ci sarà l'ispettore Emanuele, il suo nuovo ma non inesperto braccio destro. I due, durante le loro indagini, incontreranno e interrogheranno diversi testimoni. Tra questi quattro donne, che sembrano nascondere segreti e bugie mai raccontati sino a ora. Tra interrogatori inconcludenti e incongruenti, tra doppie facce e menzogne, Anna dovrà scoprire che fine abbia fatto Leila e se soprattutto si tratti davvero di un allontanamento volontario. Lei, come tutte le altre donne incontrate nella sua strada, capiranno che nulla deve essere dato per scontato e che la realtà non è mai una sola. Possono esserci infatti verità molteplici e inaspettate, pronte a balzare fuori all'improvviso, quando ci si trova a scavare in se stessi.

Sei Donne – Il Mistero di Leila: le Anticipazioni della Prima Puntata in onda stasera su Rai1

La prima serata di Sei Donne – Il Mistero di Leila va in onda questa sera su Rai1. Scopriamo insieme le Trame dei due episodi di oggi:

Nel primo episodio conosciamo Anna Conti, lo stimato e autorevole PM della Procura di Taranto. Dietro alla facciata di donna tutta d'un pezzo, Anna nasconde un problema di alcolismo, tornata a tormentarla dopo la rottura con il marito Roberto. La sua vita deve però andare avanti e il PM si trova a occuparsi del caso di Leila, una ragazza scomparsa nel nulla insieme al suo patrigno Gregorio. Per Anna si tratta di un caso importantissimo; le ricorda infatti il suo passato ed è determinata a seguirlo. A darle una mano c'è il nuovo ispettore Emanuele Liotta, con cui instaura subito un rapporto troppo esigente, quasi dittatoriale. Emanuele però non è un tipo che si lascia impressionare così facilmente. Decide quindi di resistere e di seguire il suo nuovo capo. I due incontrano il primo personaggio femminile, cardine di questa storia. Si tratta di Michela, la zia materna della giovane scomparsa. Nel primo interrogatorio Anna e il Liotta capiscono che la loro testimone sta nascondendo qualcosa. Ma cosa?

Nel secondo episodio, Emanuele non riesce più a sopportare il comportamento di Anna, che lo chiama a ogni ora del giorno e pretende da lui delle cose assurde. Il Liotta chiede quindi di essere esonerato dall'incarico e si reca dal PM per comunicarglielo di persona. Anna però lo stupisce raccontandogli della difficile situazione che sta vivendo e si sbilancia nel rivelargli pure il suo problema di alcolismo. Capito che la Conti non è quel mostro che pensava, l'ispettore decide di rimanere e di aiutarla a risolvere il caso. Proprio in quel momento, in procura, arrivano delle immagini che ritraggono Gregorio a Bari. I due decidono di raggiungere il capoluogo e chiedono a Michela di seguirli. Anna è convinta che durante il viaggio, la donna si farà sfuggire qualche dettaglio in più sul suo rapporto con la nipote e il cognato.

Sei Donne - Il Mistero di Leila va in onda stasera in prima serata su Rai1.