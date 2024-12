Segreti di Famiglia non va in onda: Il Serial Turco si ferma a Natale e Capodanno. Ecco quando tornerà su Canale5

Anticipazioni TV

Stasera, giovedì 26 dicembre 2024, Segreti di Famiglia non va in onda, e non andrà in onda neanche la prossima settimana. Vediamo nel dettaglio che cosa sta accedendo a questo serial turco e quando tornerà su Canale 5!

Segreti di Famiglia ha da poco debuttato il giovedì sera in seconda serata, scontentando i suoi fan che si sono dovuti accontentare di poter vedere la nuova puntata di questo serial un solo giorno a settimana, e neanche in prime time. Tuttavia, c'è una novità che piacerà loro ancor meno: Segreti di Famiglia viene sospeso per ben due settimane. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa accadrà prossimamente a questa intrigante soap turca di Canale 5!

Cambio di programmazione per le Soap Mediaset

Stiamo vivendo dei giorni di festa, tra il Natale ed il Capodanno, ed essi, come sempre, portano con sé non soltanto un po' di magia, bensì anche qualche cambiamento. Mediaset, ad esempio, ha optato per uno stravolgimento straordinario del palinsesto. Tutte le soap opere di Canale 5 stanno subendo delle variazioni di programmazione, mentre quella de La Promessa, da tempo in onda su Rete 4, è l'unica a restare invariata. Endless Love, nello specifico, va in vacanza per ben due settimane, ossia da lunedì 23 fino a venerdì 27 dicembre, e da lunedì 30 dicembre 2024 fino a venerdì 3 gennaio 2025; dunque, le nuove puntate della soap in questione verranno trasmesse soltanto sabato 28 dicembre 2024 e sabato 4 gennaio 2025.

Segreti di Famiglia: Ecco quando va in pausa e quando tornerà su Canale5

Segreti di Famiglia non fa eccezione. Da fine novembre, il serial turco che ha per protagonisti Ilgaz e Ceylin è stato sposato il giovedì in seconda serata, ossia verso le 23:30, subito dopo l'appuntamento serale con Endless Love. Questa settimana di Natale, così come la prossima, quella di Capodanno, Segreti di Famiglia subisce un piccolo stop. Quindi, i fedelissimi di questa soap dovranno portare un po' di pazienza, dato che salterà sia la puntata di stasera, giovedì 26 dicembre 2024, che quella di giovedì 2 gennaio 2025. Segreti di Famiglia dovrebbe tornare a tenerci in compagnia su Canale 5 a partire da giovedì 9 gennaio 2025.

Segreti di Famiglia: Dove siamo rimasti e che cosa accadrà...

Nell'ultima puntata andata in onda di Segreti di Famiglia, ossia quella di giovedì 19 dicembre 2024, Eren non si dà per vinto. Benché Ceylin sia stata ritrovata, di Engin non c'è ancora traccia. Il poliziotto è determinato a scovarlo quanto prima, conscio del fatto che, a piede libero, Engin sia ancora più pericoloso che dietro le sbarre. Le ricerche proseguono, ma al momento, non stanno portando da nessuna parte. Allora, Eren va a prelevare Ceylin dall'ospedale per portarla in centrale ed interrogarla, sperando che possa dargli qualche informazione in più che lo aiuti a capire che cosa sia accaduto la notte precedente, specialmente per capire che fine abbia fatto il detenuto evaso. Purtroppo, però, per quanto si sforzi, Ceylin non riesce a colmare il suo vuoto di memoria. Nel mentre, Ilgaz si sta recando sulla scena del crimine. Nelle prossime puntate, dunque, scopriremo finalmente che cosa sia realmente accaduto tra Ceylin ed Engin. Possibile che lei abbiamo ucciso quest'ultimo in un impeto di rabbia e che, per lo shock, lo abbia rimosso? Anticipazioni rivelano che ci saranno dei grandi colpi di scena...

Segreti di Famiglia va in onda su Canale 5 il giovedì sera alle 23:35.