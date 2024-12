Segreti di Famiglia va in onda stasera, 19 dicembre 2024, in seconda serata su Canale5

Anticipazioni TV

Ecco che cosa accadrà nelle Anticipazioni della puntata di Segreti di Famiglia in onda il 19 dicembre 2024 in seconda serata: Eren interroga Ceylin, la quale, però, continua a non ricordare che cosa sia accaduto la sera precedente...

Nella puntata di Segreti di Famiglia in onda il 5 dicembre 2024 in seconda serata, ossia alle ore 23:35, subito dopo Endless Love, Eren si sta recando in ospedale per andare a prelevare Ceylin. Il poliziotto, ancora sulle tracce di Engin, che continua a risultare scomparso, porta l'avvocato in centrale per interrogarla, nella speranza che possa fornirgli qualche informazioni in più riguardo la notte precedente. Purtroppo, Ceylin non ha recuperato la memoria. Nel mentre, Ilgaz si sta recando sulla scena del crimine...

Segreti di Famiglia Anticipazioni 19 dicembre 2024: Ceylin ed Engin sono scomparsi...

Che cosa è accaduto realmente a Ceylin? A quanto pare, al momento nessuno lo sa, neanche la diretta interessata. Ceylin, intuito che Engin fosse sul punto di tentare la fuga, ha deciso di prendere subito in mano la situazione per tentare di fermarlo. Dopodiché, l'avvocato è scomparsa, così come l'assassino. Ilgaz, entrato a conoscenza di ciò e terrorizzato al pensiero che potesse essere capitato qualcosa di terribile a Ceylin, si è messo immediatamente sulle sue tracce, ma trovarla non è stata per niente un'impresa da poco...

Anticipazioni Segreti di Famiglia: Ilgaz ritrova Ceylin!

Ceylin si è risvegliata in un bosco: era tutta sola, sporca, ferita e con una pistola - che non aveva mai visto prima - al suo fianco; soprattutto, era in stato confusionale. La giovane non aveva la minima idea del perché si trovasse lì, o di come ci fosse arrivata. Mentre, ancora sotto shock, vagava come un'anima in pena lungo una strada, Ilgaz finalmente l'ha vista. Quest'ultimo è accorso in suo aiuto, e nel momento in cui si è reso conto in che condizioni - fisiche e psicologiche - fosse, ha pensato che fosse il caso di accompagnarla in ospedale affinché i medici si assicurassero che stesse bene...

Segreti di Famiglia Anticipazioni: Eren interroga Ceylin, ma...

Eren non si dà per vinto. Benché Ceylin sia stata ritrovata, di Engin non c'è ancora traccia. Che fine avrà fatto il killer? Il poliziotto è determinato a scovarlo quanto prima, conscio del fatto che, a piede libero, Engin sia ancora più pericoloso che dietro le sbarre. Le ricerche proseguono, ma al momento, non stanno portando da nessuna parte. Allora, Eren va a prelevare Ceylin dall'ospedale per portarla in centrale ed interrogarla, sperando che possa dargli qualche informazione in più che lo aiuti a capire che cosa sia accaduto la notte precedente, specialmente per capire che fine abbia fatto il detenuto evaso. Purtroppo, però, per quanto si sforzi, Ceylin non riesce a colmare il suo vuoto di memoria. Nel mentre, Ilgaz si sta recando sulla scena del crimine...

