Segreti di Famiglia: Chi è Kaan Urgancioglu? Tutto sull'amato Emir di Endless Love

Kaan Urgancioglu, l'attore che in Segreti di Famiglia interpreta Ilgaz e che in Endless Love interpreta Emir, riscuote un grande successo tra i telespettatori italiani: Ecco tutto ciò che c'è da sapere sul bell'attore turco!

I fan di Endless Love gioiscono: Kaan Urgancioglu, il terribile Emir, ci tiene molta compagnia su Canale 5. Infatti, dopo l'appuntamento serale con la suddetta soap opera, va in onda in seconda serata Segreti di Famiglia, che ha per protagonista proprio questo attore, stavolta nei panni di Ilgaz, un pm integerrimo. Ma che cosa sappiamo di Kaan Urgancioglu? Scopriamo insieme qualcosa in più sulla sua biografia!

Segreti di Famiglia: Età, Origini, Studi di Kaan Urgancioglu

Kaan Urgancioglu è nato a Smirne, in Turchia, l'8 maggio del 1981; quindi è del segno del Toro, e quest'anno ha compiuto 43 anni. Suo padre, Serdar Urgancioglu, è di origini turche, ma sua madre, Serap Carfi, è di origini albanesi e siriane. I suoi genitori decidono di farlo studiare presso il Private Turkish College e poi presso l'American College. Una volta diplomatosi al liceo, Kaan si trasferisce ad Istanbul per iscriversi all'università, dove, nel 2007, si laurea al Dipartimento di Finanza. In un secondo momento, capendo che la sua strada sia un'altra, inizia a seguire le lezioni di Cinema presso la Kadir Has University di Istanbul, e si laurea dopo sette anni.

La carriera di Kaan Urgancioglu

Nel 2002, quando è ancora uno studente universitario, comincia a lavorare come attore: a consigliarglielo è un'amica di famiglia, l'attrice Demet Akbag. Così, si trasferisce in America, dove inzia a studiare recitazione presso la Stella Adler Studio di New York. Una volta rientrato in Turchia, completa il suo master in Cinema e Teatro. Nel 2002, dunque, appare per la prima volta sul piccolo schermo, prendendo parte al cast della serie TV Karaoglan. Dopodiché, lo ritroviamo in diverse serie televisive, come Kampusistan, Avrupa Yakasi, Yeniden Calikusu, Sessiz Gece, Seni Cok Ozledim e Korfez Atesi. Nel 2006, invece, esordisce sul grande schermo nel ruolo di Arif Ege nella pellicola Ask. Ad ogni modo, raggiunge il successo soltanto nel 2015, quando viene scelto per interpretare la parte dell'antagonista, il terribile Emir Kozcuolgu, in Kara Sevda, titolo originale di Endless Love. Tra il 2020 ed il 2021 è stato Kemal in Love 101, web serie originale Netflix, e nello stesso anno viene scritturato anche per il ruolo dell'integerrimo pm Ilgaz in Yargi, ossia Segreti di Famiglia. Poi, lo ritroviamo nei film In buone mani, Operation Fortune, In buone mani 2, che al momento è il suo ultimo lavoro.

Kaan Urgancioglu: Vita Privata dell'attore di Segreti di Famiglia ed Endless Love

Nel giugno del 2023 è convolato a nozze con la sua compagna, Burcu Denizer. Il loro matrimonio è stato celebrato ad Atene, in Grecia. L'8 dicembre del 2023, invece, hanno allargato la famiglia, diventando i genitori del piccolo Ardic. Tuttavia, possiamo trovare più scatti del suo privato sul profilo della moglie; sul profilo Instagram ufficiale di Kaan, @kaanurgancioglu, che al momento conta ben 2,4 milioni di follower, lui preferisce condividere post inerenti al suo lavoro e ai suoi viaggi. Evidentemente, è una persona piuttosto riservata.

