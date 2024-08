Segreti di Famiglia Anticipazioni: Stasera su Canale5 nuovo appuntamento con la Fiction Turca

Anticipazioni TV

Questa sera, domenica 25 agosto 2024, nuovo appuntamento con Segreti di Famiglia, la serie turca che ci fa compagnia in prima serata su Canale5. Scopriamo insieme le Anticipazioni degli episodi dell'undicesima puntata in onda oggi.

Stasera, domenica 25 agosto 2024, appuntamento con Segreti di Famiglia, la fiction turca che ci fa compagnia nelle prime serate di Canale5. La serie con protagonista Kaan Urgancıoğlu, Emir di Endless Love, va in onda la domenica sera e continuerà a essere trasmessa per tutta l’estate 2024. Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni degli episodi dell'undicesima puntata in onda oggi.

Segreti di Famiglia: la Fiction in onda la domenica sera su Canale5

Segreti di Famiglia continua a farci compagnia la domenica sera su Canale5 e la prossima settimana tornerà con un altro appuntamento, previsto per giovedì 29 agosto 2024. La Fiction turca che racconta l’intrigante e intricata storia di Ceylin e Ilgaz, impegnati a far luce sulle bugie e sui segreti che le loro famiglie hanno tenuto nascosti per anni. La loro collaborazione, cominciata all’improvviso, si farà sempre più stretta, sino a diventare qualcos’altro. Tra loro scoppierà l’amore.

La serie è agli sgoccioli. L’appuntamento del 29 agosto 2024 sarà l’ultimo della stagione. La Fiction sarà sospesa nel periodo autunnale e al suo posto tornerà La Rosa della Vendetta, che andrà in onda il 1° settembre 2024. Il ritorno di Segreti di Famiglia per ora è incerto. Potrebbe infatti ricominciare in dicembre oppure essere spostato direttamente alla prossima estate 2025.

Segreti di Famiglia Anticipazioni: ecco cosa succederà nell'undicesima puntata in onda il 25 agosto su Canale5

Ceylin prenderà coraggio e affronterà Cuneyt, convinta che Pars e Yekta nascondano un segreto. Cuneyt sceglierà di essere sincero con lei e confermerà i suoi sospetti. L’avvocato non si fermerà qui; sarà infatti più che mai certa che sia stato Pars a far sparire il referto medico, per agevolare Yekta.

Yekta continuerà a mostrarsi come un padre addolorato e in presenza dei giornalisti, starà accanto alla moglie. In verità i due saranno sempre più distanti. Lacin gli chiederà il divorzio ma lui vorrà solo vendicarsi di lei. Ceylin riuscirà a convincere la signora Meltem a ritirare la denuncia, accettando l’offerta arrivata dall’ospedale mentre Ilgaz farà visitare la figlia di Meltem da un altro medico, affinché non ci siano più dubbi.

Segreti di Famiglia va in onda in prima serata su Canale5.