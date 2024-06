Segreti di Famiglia: da stasera 16 giugno 2024 un nuovo appuntamento con le serie turche su Canale5

Anticipazioni TV

Le serie turche ci faranno compagnia per tutta l'estate 2024. Dopo La Rosa della Vendetta ecco arrivare Segreti di Famiglia, in onda da domenica 16 giugno 2024. Ecco le Anticipazioni della nuova Fiction.

Sarà un’estate caldissima e turchissima, quella del 2024. Da stasera, domenica 16 giugno 2024, alle ore 21.15, arriva su Canale5 la Fiction Segreti di Famiglia. Dopo La Rosa della Vendetta, partita lo scorso 7 giugno 2024, ecco arrivare un altro appuntamento con i drama made in Turchia, che ci faranno compagnia per tutti i mesi estivi, insieme alla Soap My Home My Destiny che da lunedì 17 giugno 2024 tornerà a farci compagnia nella fascia pomeridiana.

Segreti di Famiglia chiuderà la settimana in bellezza e sarà l’appuntamento imperdibile delle nostre domeniche sere. Ma di cosa parla la nuova serie con protagonista Kaan Urgancıoğlu, il perfido Emir di Endless Love? Scopriamolo insieme le Anticipazioni:

Segreti di Famiglia Anticipazioni: ecco la Trama della nuova serie di Canale5

Un nuovo appuntamento con i drama turchi ci aspetta da stasera, domenica 16 giugno 2024. Da questa sera conosceremo i protagonisti di Segreti di Famiglia. La nuova fiction di Canale5 ci porterà a scandagliare vecchie verità di famiglia, tenute a lungo segrete ma destinate a emergere con grande scalpore e dolore. I protagonisti di questa nuova storia, d’amore e di inganni, sono Ilgaz Kaya e Ceylin Erguvan, interpretati da Kaan Urgancıoğlu – Emir di Endless Love - e Pınar Deniz.

Ilgaz è un ex avvocato e ora pubblico ministero molto rispettato e noto per essere irreprensibile e per la sua sete di giustizia, che lui mette al primo posto costi quel che costi. Ad averlo reso così tanto rigido è stato suo padre Metin, il capo della polizia, noto per la sua integrità morale. La famiglia Kaya viene però scossa da una terribile accusa. Cinar, il fratello minore di Ilgaz, viene coinvolto in un omicidio. Ilgaz e suo padre vogliono scoprire la verità ma soprattutto desiderano che venga fatta giustizia, anche se Cinar dovesse essere colpevole. Per ottenere questo il PM si rivolge a Ceylin, una giovane avvocatessa audace, intelligente e senza pregiudizi, che vuole fare carriera e sembra essere disposta a tutto per riuscirci.

La giovane legale sembra proprio fare al caso dei Kaya, convinti che con i modi poco ortodossi e piuttosto spudorati, sarà sicuramente capace di capire cosa sia davvero successo. Peccato però che nel corso delle indagini sul caso di omicidio, emergeranno dei misteri e delle verità nascoste che entrambe le famiglie, sia quella di Ceylin che di Ilgaz, hanno tenuto segreti per anni.

Segreti di Famiglia: quante puntate sono?

La Fiction Segreti di Famiglia è un drama turco diviso in tre stagioni per un totale di 95 puntate nella versione originale turca, andata in onda su Kanal D dal 2021. La prima stagione della serie, il cui nome originale è Yargi, arriva in Italia a giugno 2024 e sarà trasmessa su Canale5 nella prima serata della domenica, per un totale di 102 episodi, per il momento tre a serata.

Segreti di Famiglia Anticipazioni Prima Puntata: ecco cosa vedremo nei primi episodi in onda su Canale5

La vita della famiglia Kaya viene sconvolta da una strana e inquietante scoperta. Metin, capo della polizia, scopre delle pastiglie nascoste nella stanza di Cinar, suo figlio minore, e si convince che suo figlio sia coinvolto nel caso di omicidio di una giovane, il cui corpo è stato recentemente trovato in un cassonetto. L’uomo decide di indagare e al suo fianco si schiera Ilgaz, suo figlio maggiore nonché affermato e integerrimo PM. I due sono convinti che la verità possa essere presto scoperta ma per farla emergere, hanno bisogno di qualcuno disposto a non fermarsi davanti alle prime difficoltà e che sia disposto anche a sporcarsi le mani. Per questo motivo Ilgaz prende accordi con la giovane avvocatessa Ceylin, intelligente e dai metodi non proprio ortodossi. La ragazza è personalmente coinvolta nel caso dei Kaya. La vittima è infatti sua sorella minore Inci, la persona a cui la giovane è più legata nella vita.

Segreti di Famiglia va in onda ogni domenica in prima serata su Canale5.