Segreti di Famiglia Anticipazioni: Stasera su Canale5 la nuova puntata della Fiction Turca

Questa sera, domenica 11 agosto 2024, nuovo appuntamento con Segreti di Famiglia, la serie turca che ci fa compagnia in prima serata su Canale5. Scopriamo insieme le Anticipazioni degli episodi della nona puntata in onda oggi.

Stasera, domenica 11 agosto 2024, appuntamento con Segreti di Famiglia, la fiction turca che ci fa compagnia nelle prime serate di Canale5. La serie con protagonista Kaan Urgancıoğlu, Emir di Endless Love, va in onda la domenica sera e continuerà a essere trasmessa per tutta l’estate 2024. Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni degli episodi della nona puntata in onda oggi.

Segreti di Famiglia: la Fiction va in onda la domenica sera su Canale5

Segreti di Famiglia continua a farci compagnia nelle domeniche estive di Canale5. La Fiction turca sta conquistando il pubblico di Mediaset con una storia di intrighi, bugie, tradimenti, ma anche di amore, di cui sono protagonisti Ceylin e Ilgaz, un’avvocatessa spigliata e un PM di grande fama. I due si sono trovati a indagare sullo stesso caso e a scoprire di essere legati alla vicenda da un doppio filo. Tante le scoperte e tante le delusioni incontrate nel loro cammino ma il destino li porterà a capire che, nonostante i guai, il sole sorge sempre e l’amore trionfa.

Segreti di Famiglia sarà trasmessa per tutto agosto mentre a settembre 2024 ci sarà un cambio di programmazione e dovremo salutare la Fiction. La domenica sera tornerà La Rosa delle Vendetta, sospesa in estate. L’appuntamento con Ilgaz e Ceylin potrebbe tornare o in dicembre o addirittura nei mesi estivi del 2025.

Segreti di Famiglia Anticipazioni: ecco cosa succederà nella nona puntata in onda l'11 agosto su Canale5

Engin ha confessato davanti a Ceylin ed è stato arrestato. Yekta si reca da Pars e gli porta tutta la documentazione che serve per scagionare il figlio. Pars però non è così tanto convinto e fa notare all’avvocato che ci sono delle incongruenze nel caso. Decide quindi di chiedere un mandato di perquisizione e ordina a Eren di occuparsene personalmente.

Davanti alla villa di Yekta viene trovata una macchia di sangue e Pars chiede a Eren di prenderne un doppio campione ma senza farsi notare. Yekta però dà ordine a Cunyet di sostituire il campione, cosa che l’uomo fa introducendosi nel laboratorio della scientifica. Nessuno però sa che esiste un’altra provetta, furbescamente occultata.

Engin viene portato in Tribunale e là confessa di non aver ucciso Inci e punta il dito contro suo padre. L’avvocato si presenta da Pars per convincerlo a far arrestare Engin definitivamente e stavolta, per convincerlo, minaccia di rivelare un suo grande segreto.

Segreti di Famiglia va in onda in prima serata su Canale5.