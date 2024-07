Segreti di Famiglia Anticipazioni: Stasera su Canale5 appuntamento con la Settima Puntata della Fiction Turca

Anticipazioni TV

Appuntamento stasera, domenica 28 luglio 2024, con la settima puntata di Segreti di Famiglia, la serie turca che ci fa compagnia in prima serata su Canale5. Scopriamo insieme le Anticipazioni degli episodi in onda oggi.

Stasera, domenica 28 luglio 2024, nuovo appuntamento con Segreti di Famiglia, la fiction turca che ci fa compagnia nelle prime serate di Canale5. La serie con protagonista Kaan Urgancıoğlu, Emir di Endless Love, va in onda la domenica sera e continuerà a essere trasmessa per tutta l’estate 2024. Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni degli episodi di oggi.

Segreti di Famiglia: la Fiction turca continua a farci compagnia la domenica sera su Canale5

Segreti di Famiglia è l’appuntamento imperdibile della domenica sera. Nuove e avvincenti storie d’amore, arrivate dalla Turchia, hanno cominciato a farci compagnia in questa estate 2024 e promettono di continuare a stare con noi per tutto il periodo estivo e forse anche oltre. La Fiction è infatti composta da tre stagioni e attualmente è in onda la prima di queste, divisa in 111 episodi.

Continueremo quindi ancora per un bel po’ a seguire le vicende di Ilgaz e Ceylin, impegnati a risolvere misteri e intrighi che coinvolgono entrambe le loro famiglie e che li hanno portati non solo a conoscersi ma a investigare su un caso che riguarda entrambi personalmente. I due si stanno già accorgendo e continueranno a farlo, di essere circondati da persone bugiarde e arriviste, pronte a tutto non solo per ottenere quanto desiderano ma per nascondere i loro crimini. Un efferato omicidio è stato alla base del loro incontro e continua ad accomunarli insieme all’amore, che piano piano si farà strada nei loro cuori e nelle loro vite, portandoli a intraprendere un comune cammino. Ma la loro unione resisterà all’urto dei sotterfugi e delle bugie?

Segreti di Famiglia: Anticipazioni settima puntata in onda il 28 luglio 2024 su Canale5

Zafer ha le spalle al muro. Gül lo minaccia di abbondonarlo se non agirà contro Çınar, che è stato rilasciato. Il padre di Ceylin organizza quindi una vendetta contro il ragazzo, senza però che la famiglia ne sia informata. Con la scusa di un viaggio di lavoro si presenta davanti a lui e gli punta una pistola contro, costringendolo a seguirlo al cimitero e di chiedergli perdono prima che lo uccida. Intanto Yekta cerca un finto testimone e un colpevole su cui far ricadere le colpe. Ad aiutarlo c’è Cuneyt.

Ilgaz e Ceylin si sono sposati e si presentano come marito e moglie, rifiutando di rivelare quando e perché si siano sposati. Ceylin riesce a manipolare Pars e a indirizzare i suoi sospetti verso Engin.

Ridvan viene a sapere che il taxi su cui Inci è salita quella tragica notte, è abusivo. Il tassista gli confessa di aver agito per conto di Mert, un uomo spietato a cui non si può dire di no e che si rivela essere il nonno di Ilgaz. Metin informa la sorella che Çınar è uscito per fare una passeggiata. Peccato che la cosa non sia così e che il suo corpo così come quello di Zafer, vengano ritrovati entrambi privi di sensi, in un lago di sangue. Engin scopre che Ceylin ha sposato Ilgaz. Sconvolto, chiede informazioni alla sua amica. Ilgaz intanto trova una multa rilasciata la notte in cui Inci è stata uccisa e presa con un’auto a noleggio e non con quella di Engin.

Segreti di Famiglia va in onda in prima serata su Canale5.