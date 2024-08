Segreti di Famiglia Anticipazioni: Questa sera su Canale5 la nuova puntata della Fiction Turca

Anticipazioni TV

Questa sera, domenica 18 agosto 2024, appuntamento con Segreti di Famiglia, la fiction turca che ci fa compagnia nelle prime serate di Canale5. La serie con protagonista Kaan Urgancıoğlu, Emir di Endless Love, va in onda la domenica sera e continuerà a essere trasmessa per tutta l’estate 2024. Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni degli episodi della decima puntata in onda oggi.

Segreti di Famiglia: la Fiction in onda la domenica sera su Canale5

Continua l’appuntamento domenicale con Segreti di Famiglia. La programmazione della Fiction è agli sgoccioli. L’appuntamento con l’intrigante e intricata storia di intrighi e tradimenti, non ci farà compagnia in autunno e potrebbe tornare o nel prossimo dicembre o direttamente la prossima estate 2026. Dovremo quindi aspettare per scoprire come evolverà la storia tra Ilgaz e Ceylin, che per arrivare alla verità sull’omicidio della povera Inci, hanno deciso di sposarsi. Ma questo matrimonio, nato come una farsa, si sta trasformando, puntata dopo puntata in qualcos’altro, qualcosa che non era previsto da nessuno dei due: si sta trasformando in amore!

Segreti di Famiglia Anticipazioni: ecco cosa succederà nella decima puntata in onda il 18 agosto su Canale5

Ilgaz e Ceylin hanno poco tempo. Hanno solo 24 ore per raccogliere tutte le prove per incastrare Engin. Eren dà loro una mano consistente trovando una foto delle vacanze della famiglia Tilmen e vede una valigia identica a quella usata per abbandonare il corpo di Inci.

Ceylin e Ilgaz entrano poi in possesso di un video che mostra Engin mentre sale sul ponte di Galata e distrugge il cellulare, gettandolo in mare. Metin intanto chiede al suo capo di annullare la sua richiesta di pensionamento per tornare a lavoro.

Ilgaz e Ceylin ripercorrono il tragitto che Engin ha fatto il giorno dell’omicidio e durante la loro indagine si ritrovano nel luogo del ritrovamento del corpo della Erguvan. Ilgaz, in quel momento, ricorda che un uomo si era nascosto dietro le tende di una finestra. Avrà visto qualcosa?

Segreti di Famiglia va in onda in prima serata su Canale5.