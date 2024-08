Segreti di Famiglia Anticipazioni: la nuova puntata della Fiction va in onda Stasera su Canale5

Anticipazioni TV

Nuovo appuntamento stasera, domenica 4 agosto 2024, con Segreti di Famiglia, la serie turca che ci fa compagnia in prima serata su Canale5. Scopriamo insieme le Anticipazioni degli episodi dell'ottava puntata in onda oggi.

Segreti di Famiglia: la Fiction turca continua la domenica sera su Canale5

Segreti di Famiglia continua a essere l’appuntamento imperdibile della domenica sera. In questa estate 2024 sta andando in onda la prima stagione della Fiction, composta in totale da tre stagioni.

Per tutta l'estate seguiremo le vicende di Ilgaz e Ceylin, impegnati a risolvere misteri e intrighi che entrambe le loro famiglie hanno cercato di tenere nascosti per molto, troppo tempo. I due ragazzi uniscono le forze per riuscire a diramare la matassa complessa di una storia che li ha coinvolti entrambi e che li ha messi in pericolo. Ma tra bugie, omicidi, tradimenti e voltafaccia, l'amore riesce a fare breccia nei loro cuori e a portarli a intraprendere un comune cammino, fatto di felicità. Ma la loro unione resisterà?

Segreti di Famiglia Anticipazioni: ecco cosa succederà nell'ottava puntata in onda il 4 agosto su Canale5

Ceylin, Ilgaz ed Eren uniscono le forze e cercano di mettere insieme le prove per incastrare Engin. I tre vogliono incastrarlo definitivamente. Pars però non è convinto e crede che i loro modi siano poco corretti. Furioso, lo fa presente a Ilgaz.

Eren rivela a Ceylin e a Ilgaz che il sangue trovato nell’auto appartiene alla povera Inci e decide di consegnare a Pars la multa che hanno trovato nel suo studio. Intanto la famiglia Kaya si rende conto che Çınar non si trova più in camera sua. Dove sarà finito il ragazzo?

Metin è molto preoccupato per la scomparsa di Çınar e decide di chiamarlo per sapere dove si trovi. Il cellulare del ragazzo squilla ma nessuno risponde. Tutto questo perché il telefono si trova nel cassonetto dove il giovane lo ha buttato, costretto da Zafer. Suo padre è pronto ad andare a cercarlo ma prima che possa uscire di casa, ecco Çınar tornare a casa, coperto di sangue.

Segreti di Famiglia va in onda in prima serata su Canale5.