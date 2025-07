Sarabanda Celebrity, stasera su Italia 1 ,nuovo appuntamento con il celebre game show condotto da Enrico Papi

Anticipazioni TV

Oggi, domenica 13 luglio , in prima serata su Italia 1, settimo appuntamento con Sarabanda Celebrity, il leggendario game show musicale che ha fatto la storia della televisione. A guidare la competizione, sarà ancora una volta Enrico Papi.

Sarabanda Celebrity: ospiti e anticipazioni di domenica 13 luglio

l programma, prodotto da Banijay Italia, riporta sul piccolo schermo una delle sfide più amate dal pubblico italiano, capace di unire generazioni diverse attraverso il potere evocativo della musica.

Dopo aver fatto la storia della televisione negli anni Duemila, “Sarabanda” si rinnova e si trasforma in una versione tutta dedicata ai vip. Il format conserva lo spirito originale che l’ha reso un cult — ritmo serrato, atmosfera giocosa e colpi di scena — arricchendosi però di elementi nuovi, pensati per sorprendere e coinvolgere ancora di più il pubblico.

Otto celebrità, suddivise in due squadre da quattro, si sfideranno a colpi di memoria musicale, intuito e curiosità. Non solo note da indovinare al volo, ma anche aneddoti, momenti di improvvisazione e nuove prove che metteranno alla prova non solo la loro cultura musicale ma anche la capacità di fare squadra. L’obiettivo è chiaro: accumulare più punti e jolly possibile per affrontare il temutissimo 7X30 finale, una delle prove più iconiche del programma.

La nuova puntata si preannuncia particolarmente spettacolare, con due team di volti notissimi del mondo dello spettacolo pronti a darsi battaglia in un clima di divertimento e sana competizione. Il team femminile sarà composto da quattro donne forti e carismatiche: Anna Tatangelo, cantante e volto televisivo amatissimo; Martina Colombari, ex Miss Italia e attrice; Asia Argento, attrice, regista e musicista; e Nancy Brilli, attrice di grande talento e simpatia.

A sfidarle, un team maschile altrettanto agguerrito e variegato: Alvin, volto familiare ai telespettatori grazie ai suoi ruoli nei reality; Sergio Friscia, comico e attore amatissimo; Enzo Miccio, esperto di stile e conduttore televisivo; e Mauro Repetto, ex membro degli 883 e icona pop degli anni '90.

Tra momenti di nostalgia, risate spontanee e una playlist da cantare a squarciagola, “Sarabanda Celebrity” si conferma un appuntamento imperdibile della stagione estiva di Italia 1.

I giochi di ogni puntata:

PLAYLIST: bisogna indovinare i titoli delle canzoni eseguite live dalla band dopo un indizio. Vince chi arriva a 7 punti.

PENTAGRAMMA: ogni brano indovinato svela una parola di una strofa misteriosa. Vince chi ricostruisce due strofe su tre.

CANTANTE MISTERIOSO: dietro uno schermo, artisti misteriosi rispondono alle domande sulla loro identità. La squadra che ne indovina di più conquista il jolly.

FRONTMAN: il capitano della squadra deve decidere se fidarsi dei compagni nel riconoscere i brani. Se la fiducia è ben riposta e la canzone viene indovinata, si conquista un punto. Si vince a cinque punti.

IN & OUT: quando la musica si interrompe, i concorrenti devono cantare il pezzo mancante in perfetta sincronia. Il punto va a chi si ricongiunge con la traccia.

MEDLEY: Le squadre devono indovinare i 3 titoli di un breve medley di canzoni prima degli avversari. Vince chi arriva per primo a tre punti.

CANZONE SBAGLIATA: Papi cambia un verso di un brano. Le squadre devono cantarlo correttamente per conquistare il punto.

COMPILATION: 90 secondi per indovinare gli interpreti di vari brani. Vince chi totalizza più risposte esatte.

ASTA MUSICALE: torna il grande classico con la celebre frase “la indovino con una…”. Leggendo una frase enigmatica ogni squadra sceglie con quante note provare ad indovinare le diverse canzoni. Vince chi arriva a 5 punti dopo 8 brani.

7X30: non poteva mancare il leggendario gioco finale. In 30 secondi, un concorrente per squadra deve indovinare 7 canzoni. Si può passare, usare jolly o rispondere. Vince chi ne indovina di più o conserva più tempo.

La settima puntata di Sarabanda Celebrity, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.20 su Italia 1