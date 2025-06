Sarabanda Celebrity, stasera su Italia 1, il terzo appuntamento del celebre game show condotto da Enrico Papi

Anticipazioni TV

Oggi, domenica 8 giugno, in onda il terzo appuntamento con Sarabanda Celebrity condotto da Enrico Papi.

Oggi, domenica 8 giugno, in prima serata su Italia 1, terzo appuntamento con Sarabanda Celebrity, il leggendario game show musicale che ha fatto la storia della televisione. A guidare la competizione, sarà ancora una volta Enrico Papi.

Sarabanda Celebrity: ospiti e anticipazioni di domenica 8 giugno

In prima serata su Italia 1 torna Sarabanda Celebrity, il leggendario game show condotto da Enrico Papi. Il quiz musicale - prodotto da Banijay Italia - che ha appassionato milioni di telespettatori si rinnova, combinando tradizione e novità in una sfida a tutto ritmo.

Otto celebrità, divise in due squadre da quattro, si affronteranno tra hit, memoria, intuizione e aneddoti, in una serie di giochi inediti e iconici. L’obiettivo: accumulare punti e jolly per affrontare al meglio il 7X30 finale.

La terza puntata vedrà contrapporsi in una sfida adrenalinica il team femminile composto da Sabrina Salerno, Mietta, Paola Di Benedetto e Marcella Bella e quello maschile formato da Ringo, Sergio Friscia, Lda e Rosa Chemical.

I giochi di ogni puntata:

PLAYLIST: bisogna indovinare i titoli delle canzoni eseguite live dalla band dopo un indizio. Vince chi arriva a 7 punti.

PENTAGRAMMA: ogni brano indovinato svela una parola di una strofa misteriosa. Vince chi ricostruisce due strofe su tre.

CANTANTE MISTERIOSO: dietro uno schermo, artisti misteriosi rispondono alle domande sulla loro identità. La squadra che ne indovina di più conquista il jolly.

FRONTMAN: il capitano della squadra deve decidere se fidarsi dei compagni nel riconoscere i brani. Se la fiducia è ben riposta e la canzone viene indovinata, si conquista un punto. Si vince a cinque punti.

IN & OUT: quando la musica si interrompe, i concorrenti devono cantare il pezzo mancante in perfetta sincronia. Il punto va a chi si ricongiunge con la traccia.

MEDLEY: Le squadre devono indovinare i 3 titoli di un breve medley di canzoni prima degli avversari. Vince chi arriva per primo a tre punti.

CANZONE SBAGLIATA: Papi cambia un verso di un brano. Le squadre devono cantarlo correttamente per conquistare il punto.

COMPILATION: 90 secondi per indovinare gli interpreti di vari brani. Vince chi totalizza più risposte esatte.

ASTA MUSICALE: torna il grande classico con la celebre frase “la indovino con una…”. Leggendo una frase enigmatica ogni squadra sceglie con quante note provare ad indovinare le diverse canzoni. Vince chi arriva a 5 punti dopo 8 brani.

7X30: non poteva mancare il leggendario gioco finale. In 30 secondi, un concorrente per squadra deve indovinare 7 canzoni. Si può passare, usare jolly o rispondere. Vince chi ne indovina di più o conserva più tempo.

La terza puntata di Sarabanda Celebrity, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.20 su Italia 1