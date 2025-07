Sarabanda Celebrity, stasera su Italia 1, il sesto appuntamento del celebre game show condotto da Enrico Papi

Anticipazioni TV

Oggi, domenica 6 luglio, in onda il sesto appuntamento con Sarabanda Celebrity condotto da Enrico Papi.

Oggi, domenica 6 luglio , in prima serata su Italia 1, sesto appuntamento con Sarabanda Celebrity, il leggendario game show musicale che ha fatto la storia della televisione. A guidare la competizione, sarà ancora una volta Enrico Papi.

Sarabanda Celebrity: ospiti e anticipazioni di domenica 6 luglio

Il quiz che ha fatto cantare e ballare milioni di telespettatori si rinnova, mantenendo i suoi elementi iconici e affiancandoli a giochi inediti, tutti all’insegna di ritmo, memoria e divertimento. Protagoniste di questa prima puntata saranno otto celebrità divise in due squadre pronte a sfidarsi a colpi di note.

Il team femminile: Anna Tatangelo, Siria, Rossella Brescia, Jessica Morlacchi. Il team maschile: Alvin, AKA 7even, Frankie hi-nrg, Riccardo Rossi

L’obiettivo? Accumulare punti e jolly per affrontare al meglio la mitica sfida finale: il 7X30, ovvero 30 secondi per indovinare 7 brani senza esitazioni.

Ma non è finita qui. Da lunedì 21 luglio, Sarabanda tornerà anche nella fascia preserale, con una versione rinnovata non vip, pensata per il pubblico generalista ma fedele alla sua storica identità. Il 7x30, infatti, sarà ancora una volta la prova regina del programma.

Ad accompagnare il ritorno di Sarabanda è arrivato anche un messaggio significativo da parte di Pier Silvio Berlusconi, Amministratore Delegato di Mediaset:

“Questa programmazione estiva è solo il primo passo di un graduale ma profondo lavoro di evoluzione di Canale 5. Per evolvere bisogna sperimentare. E farlo già dall’estate dimostra la nostra determinazione a rischiare e innovare. Grazie ad Antonio Ricci, grazie di cuore anche a Gerry Scotti e a Enrico Papi e a tutti un sincero augurio di buon lavoro”.

I giochi di ogni puntata:

PLAYLIST: bisogna indovinare i titoli delle canzoni eseguite live dalla band dopo un indizio. Vince chi arriva a 7 punti.

PENTAGRAMMA: ogni brano indovinato svela una parola di una strofa misteriosa. Vince chi ricostruisce due strofe su tre.

CANTANTE MISTERIOSO: dietro uno schermo, artisti misteriosi rispondono alle domande sulla loro identità. La squadra che ne indovina di più conquista il jolly.

FRONTMAN: il capitano della squadra deve decidere se fidarsi dei compagni nel riconoscere i brani. Se la fiducia è ben riposta e la canzone viene indovinata, si conquista un punto. Si vince a cinque punti.

IN & OUT: quando la musica si interrompe, i concorrenti devono cantare il pezzo mancante in perfetta sincronia. Il punto va a chi si ricongiunge con la traccia.

MEDLEY: Le squadre devono indovinare i 3 titoli di un breve medley di canzoni prima degli avversari. Vince chi arriva per primo a tre punti.

CANZONE SBAGLIATA: Papi cambia un verso di un brano. Le squadre devono cantarlo correttamente per conquistare il punto.

COMPILATION: 90 secondi per indovinare gli interpreti di vari brani. Vince chi totalizza più risposte esatte.

ASTA MUSICALE: torna il grande classico con la celebre frase “la indovino con una…”. Leggendo una frase enigmatica ogni squadra sceglie con quante note provare ad indovinare le diverse canzoni. Vince chi arriva a 5 punti dopo 8 brani.

7X30: non poteva mancare il leggendario gioco finale. In 30 secondi, un concorrente per squadra deve indovinare 7 canzoni. Si può passare, usare jolly o rispondere. Vince chi ne indovina di più o conserva più tempo.

La sesta puntata di Sarabanda Celebrity, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.20 su Italia 1