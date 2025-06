Sarabanda Celebrity, stasera su Italia 1, il secondo appuntamento del celebre game show condotto da Enrico Papi

Anticipazioni TV

Oggi, domenica 1 giugno, in prima serata su Italia 1, secondo appuntamento con Sarabanda Celebrity, il leggendario game show musicale che ha fatto la storia della televisione. A guidare la competizione, sarà ancora una volta Enrico Papi.

Sarabanda Celebrity: ospiti e anticipazioni di domenica 1 giugno

Dopo il successo di ascolti registrato con la prima puntata, torna Sarabanda Celebrity. L'appuntamento musicale che promette di riportare sul piccolo schermo l’energia travolgente e la competizione incalzante che hanno reso celebre questo format negli anni passati.

Il programma, prodotto da Banijay Italia, si presenta con una formula rinnovata che mescola sapientemente tradizione e novità: le storiche atmosfere del quiz musicale che ha segnato un’intera generazione si fondono con nuovi giochi, ospiti speciali e dinamiche aggiornate, per coinvolgere anche il pubblico più giovane.

Protagonisti dello show saranno otto volti noti del mondo dello spettacolo, divisi in due squadre da quattro, che si sfideranno a colpi di note, ricordi, colpi di scena e tanta ironia. Ogni manche metterà alla prova non solo la memoria musicale, ma anche la prontezza, l’orecchio e l’intuito dei concorrenti. L’obiettivo sarà quello di conquistare punti preziosi e jolly, che potranno rivelarsi determinanti nel temutissimo gioco finale: il 7X30, un momento cult che torna per mettere tutti sotto pressione.

La seconda puntata vedrà schierarsi due team agguerriti e amatissimi dal pubblico. A rappresentare il team femminile saranno Anna Tatangelo, Nina Zilli, Iva Zanicchi e Rebecca Staffelli, pronte a dare filo da torcere con grinta e simpatia. Il team maschile risponderà con l’esperienza e il carisma di Fausto Leali, l’ironia di Max Giusti, la creatività di Pierdavide Carone e la verve di Alvin.

La seconda puntata di Sarabanda Celebrity, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.20 su Italia 1