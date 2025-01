Sanremo 2025, Sarah Toscano pronta per il Festival: "È bello raccontarsi in musica! Voglio godermi ogni momento"

Anticipazioni TV

Sarah Toscano è pronta a salire sul palco dell'Ariston per il 75° Festival di Sanremo. L'arista è la più giovane cantante in gara di quest'anno ma l'età non la spaventa. Con piglio deciso e con la grande determinazione che la contraddistingue da sempre, ci ha rivelato che vuole godersi ogni momento di questa settimana.

Sarah Toscano sarà per molti una novità ma anche una conferma. La giovane artista, vincitrice di Amici 2023, tra due settimane esatte salirà sul palco dell’Ariston per la prima puntata di Sanremo 2025. Avevamo già idea che fosse una ragazza determinata e volitiva e ne abbiamo avuto la conferma in una roundtable presanremese in cui abbiamo ancora di più apprezzato la sua capacità di raccontarsi attraverso la sua musica.

Sarah ci ha raccontato della sua canzone Amarcord, che l’accompagnerà durante il 75° Festival di Sanremo ma anche del suo duetto con gli Ofenbach durante la serata dei duetti e delle cover di venerdì 14 febbraio 2025. Abbiamo scoperto non solo quali sono i suoi obiettivi a breve scadenza ma anche cosa intende comunicare con il suo brano e con la sua partecipazione al Festival. E i motivi non sono banali così come non lo è questa cantautrice originaria di Vigevano, che ha già all’attivo dei pezzi straordinari, ricchi di ritmo e di una personalità spumeggiante, dinamica e intraprendente che appartiene a una diciannovenne che sa già perfettamente il fatto suo.

Sanremo 2025: Amarcord non è stato scritto e pensato per il Festival

Partiamo da quello che sarà il brano presentato al 75° Festival della Canzone Italiana. Sarah Toscano salirà sul palco dell’Ariston, per Sanremo 2025, con un brano dal titolo impegnativo: Amarcord. Il nome deriva dal film di Fellini e fa riferimento a una situazione personale della cantante, che è ormai un ricordo e che non ci sarà più. Nella descrizione del brano, Sarah ha rivelato che se fosse un luogo sarebbe un Luna Park di notte e questo perché i suoi ricordi la riportano proprio nel parco giochi in cui passava le sue serate con gli amici quando era più piccola.

Amarcord non è stata scritta per Sanremo ma è stata comunque arrangiata per rendere le note ritmate, elettroniche, quasi dance, adatte all’orchestra. Il brano si è rivelato proprio quello che lei desiderava portare in un festival così importante come quello della canzone italiana.

Sanremo 2025: Sarah Toscano pronta a raccontarsi sul Palco dell’Ariston

Sarah non è solo pronta a salire sul palco ma è entusiasta di calcare un palcoscenico così importante, insieme a grandi big che lei stima e ascolta. Certo c’è molta emozione ma non paura. L’artista ci ha dichiarato di volersi godere ogni momento e che il consiglio di non venire travolta dall’emozione e dall'ansia è arrivato anche da “mamma” Maria De Filippi, a lei ancora molto vicina. L’obiettivo principale, a breve termine, è ovviamente Sanremo 2025 e vivere la settimana sanremese appieno.

Ma Sanremo 2025 sarà anche l’occasione di farsi conoscere sia come artista che come persona. Sarah vuole suscitare curiosità sia in chi la ascolta già sia in chi ancora non ha avuto modo di sentirla e il suo brano così come quello portato durante la serata delle cover, le permetterà di farlo. Ci ha fatto un enorme piacere conoscere la sua visione della musica e del cantautorato. La cantante ci ha rivelato di credere fortemente che non ci sia più bella cosa che raccontarsi cantando ma soprattutto è fantastico il suo pensiero che sia meraviglioso essere capita attraverso le proprie melodie. Raccontare le proprie esperienze musicandole è quello che fanno, e sanno magistralmente fare, i cantautori come lei.

Sanremo 2025: Sarah Toscano ci racconta la sua serata duetti con gli Ofenbach

L’obiettivo di Sarah, lo abbiamo capito, è quello di godersi la settimana e di farsi conoscere e noi abbiamo il compito di starla ad ascoltare e capire. L’artista ha pensato a un percorso sanremese a tutto tondo. Non solo Amarcord parlerà di lei ma il suo look – capelli compresi – la rappresenterà completamente. Stessa cosa anche con il duetto con gli Ofenbach, previsto per la serata del venerdì.

La cantante è stata contentissima che il duo di producer dj composto da Dorian Lauduique e César De Rummel abbia accettato di esibirsi con lei ma è stata anche molto felice di aver scelto con loro il pezzo da portare a Sanremo 2025. Si tratterà di Overdrive, una nuova hit del gruppo, arrangiata “alla Sarah maniera” come osiamo dire noi, ovvero lavorata per poter diventare un brano proprio dell’artista in gara al Festival e capace di costituire un continuum con Amarcord. Un percorso lineare, omogeneo ma mai banale e sempre ritmato, come la Toscano ci ha abituato con altre sue hit. Niente sarà lasciato al caso e siamo certi che sentiremo la sua stessa sensazione dopo ogni esibizione, ovvero ci sentiremo completi, felici di un racconto personale che strizza l’occhio a una musica dance, elettronica e anche un po’ pop che ci piace e che porta pure noi in un Luna Park fatto di ricordi ed emozioni.

