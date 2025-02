Sanremo 2025: ecco chi vincerà secondo noi il 75° Festival della Canzone Italiana, con podio!

Anticipazioni TV

Chi vincerà Sanremo 2025? Ecco il nostro personale parere su chi sarà il vincitore del 75° Festival della Canzone Italiana e su quale sarà, secondo noi il podio finale.

Le abbiamo sentite tutte e ci siamo fatti qualche idea, la nostra, su chi possa vincere il 75° Festival della Canzone Italiana. Sanremo 2025 è arrivato in prima serata ieri sera, 11 febbraio 2025, e durante la prima serata si sono esibiti tutti i 29 artisti in gara quest’anno. Grandi nomi sul palco dell’Ariston, grandi voci e belle esibizioni. Ma non tutti ci hanno convinto del tutto, almeno non ieri.

In attesa di rivederli esibirsi con i loro brani oggi, domani e sabato – la serata di venerdì sarà dedicata alle cover e ha un valore a parte – ecco chi pensiamo possa vincere quest’anno.

Sanremo 2025: Giorgia grande favorita. L’effetto X Factor continua anche al Festival?

Giorgia è la grande favorita di Sanremo 2025. È un’artista favolosa e la sua voce è tanto inconfondibile quanto inarrivabile. La cantante non è una neofita di Sanremo. La prima volta che sale sul palco dell’Ariston è nel 1994, quando si presenta nella categoria Nuove Proposte con il brano E Poi. Nel 1995 porta invece a casa la vittoria con Come Saprei, che affascina il pubblico sanremese.

A Sanremo 2025, Giorgia porta un brano vocalmente molto potente intitolato La Cura di Me, che lascia senza parole per la sua estensione timbrica e che potrebbe a buon diritto conquistare il primo posto del podio. Giorgia piace sempre e piace ancora di più dopo X Factor 2024 in cui l’abbiamo vista e conosciuta in veste di conduttrice. E ci ha stupito davvero tanto perché è stata in grado di mantenere il controllo in un talent così impegnativo e sfaccettato, con capi squadra agguerritissimi e preparatissimi.

Giorgia è quindi, per il momento, sul nostro podio, al primo posto, come donna di spettacolo a tutto tondo e con un talento che, piaccia o non piaccia la sua musica, non può essere negato.

Sanremo 2025: Noemi e Francesco Gabbani a pari merito

Altri due artisti che potrebbero, sempre secondo noi, vincere Sanremo 2025, sono Noemi e Francesco Gabbani. I due artisti hanno portato delle canzoni particolarmente sanremesi. Di grande significato e di grande estensione vocale, particolarissima per entrambi gli artisti. Sono anche loro, come Giorgia, due dei favoriti ma anche dei veterani di Sanremo. Gabbani ha portato sul palco un inno alla vita, con una sonorità molto profonda e affascinante mentre Noemi... bé Noemi è Noemi ed è fantastica sempre. Il suo brano è una metafora dell’abbandono con una citazione a uno dei brani più belli di Lucio Battisti. Per loro secondo posto a parimerito e se questo non fosse possibile - e non lo sarà - Gabbani secondo posto e Noemi terzo.

Sanremo 2025: Brunori Sas, Lucio Corsi, Willie Peyote e Cristicchi

Se fosse possibile un parimerito tra Gabbani e Noemi, allora ci sarebbe un terzo posto da occupare. Ecco bene, in questo caso siamo molto indecisi, lo ammettiamo. Ci sono piaciuti molto sia Brunori Sas, Lucio Corsi, Willie Peyote e Simone Cristicchi. Tutti hanno portato dei brani con un testo impegnato e profondo, che piace a Sanremo ma che, secondo noi, non convince a tal punto da guadagnare il primo posto.

Lucio Corsi è una novità, una bella novità, che potrebbe stupirci come Angelina Mango lo scorso anno. Quindi, pensandoci bene, il terzo posto noi lo lasceremmo a lui anche perché nessuno ha mai duettato a Sanremo con Topo Gigio!

Menzione speciale a Simone Cristicchi. Il suo brano è più una poesia che una canzone. Potrebbe quindi non piazzarsi sul podio proprio per questo.

Scopri qui tutte le news sul Festival di Sanremo.