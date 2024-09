X Factor 2024, Si comincia! Un'edizione tutta nuova per la Festa della Musica

Anticipazioni TV

Apre le danze stasera X Factor 2024, un'edizione ricca di novità, a partire da Giorgia alla conduzione e dalla giuria, che al ritorno di Manuel Agnelli affianca tre volti nuovi. L'appuntamento è ogni giovedì fino al 5 dicembre su Sky e in streaming su NOW.

Comincia questa sera, 12 settembre, su Sky e in streaming su NOW, X Factor 2024, lo show Sky Original prodotto da Fremantle che quest'anno si rinnova per un'edizione, la 18a, che è una vera e propria Festa della Musica. Le puntate saranno 13, tutte il giovedì sera e tutte all'insegna di obiettivi concreti, grandi aspettative e costruttivi confronti tecnici. In un clima competitivo ma sereno, lo stile inconfondibile di ogni giudice sarà la tessera di un mosaico nel quale tradizione e innovazione si fonderanno allo stesso modo dei generi musicali. X Factor 2024 spalancherà le porte ad artisti di ogni parte d'Italia, desiderosi di mettersi in gioco e di imparare dai successi ma anche dai fallimenti, fra brani originali e cover, e con il sogno di cantare il proprio inedito.

La prima novità di X Factor 2024 riguarda la conduzione del talent show, che è stata affidata a Giorgia, una delle più belle voci di sempre. Grandi cambiamenti anche al tavolo dei giudici, a cui siederanno, accanto alla “vecchia guardia” Manuel Agnelli, tre volti nuovi: Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi. Nella primissima fase di selezione, hanno già trovato la chiave per andare d'accordo, unendo alla professionalità la giusta leggerezza.





X Factor 2024: i quattro giudici della 18a edizione

L'obiettivo comune dei giudici della nuova edizione di X Factor è consigliare e supportare, fin da subito, i componenti della propria squadra, mettendoli in condizione di esprimere al meglio le loro capacità nell'attesa della finale, che decreterà chi possiede il cosiddetto Fattore X che apre le porte dell'industria musicale. Molti ex concorrenti sono infatti partiti proprio dal talent show per poi compiere un percorso interessante anche al di fuori del nostro paese.

Manuel Agnelli

Manuel Agnelli, classe 1966, è il giudice veterano di questa edizione di X Factor. Si è seduto al fatidico tavolo dove molto si decide per cinque volte. Frontman della band di rock alternativo italiano Afterhours, Agnelli ama definirsi: "Vocalist, cantautore, chitarrista, polistrumentista, cultore delle arti marziali, vecchiaccio palloso con un piede della fossa". Manuel è un giudice molto rispettoso, corretto e senza peli sulla lingua, che fiuta subito il talento e premia l'impegno dei concorrenti con una dedizione assoluta. Alle sue squadre chiede impegno e sincerità, e continua a sostenere i suoi ragazzi nel loro percorso al di fuori di X Factor. Quest'anno Agnelli è molto carico, e a proposito dei suoi compagni di lavoro ha detto, durante le prime Audition: "Non mi sono mai trovato così bene con una giuria".

Achille Lauro

Achille Lauro non è solo un cantante ma un'icona di stile, capace di esibirsi con una parrucca elisabettiana, una mise ispirata alle statue greco-romane e un outfit glam rock tutto piume e brillantini. Artista eclettico che si è mosso fra il rap underground, l’hip hop e quella che lui chiama la samba trap, Achille è alla sua prima edizione di X Factor. Non sappiamo se gli capiterà di cantare “sdraiato a terra come i Doors”, ma di certo sarà per i componenti della sua squadra un amico e un consigliere, sempre attento a far passare il messaggio che la musica è una cosa seria e non un passatempo. Da artista che cerca di non dipingere per tutta la vita lo stesso quadro, Lauro punterà a portare in finale qualcuno che sia unico e che abbia "un'esigenza incontrollabile di esprimersi".

Paola Iezzi

Paola Iezzi è la celeberrima Paola del duo musicale e canterino Paola e Chiara, fondato nel 1996, attivo fino al 2013 e rinato dopo 10 anni di pausa durante i quali Paola ha intrapreso un percorso da solista. Cantautrice, produttrice discografica, disc jockey e musicista, la Iezzi suona il basso elettrico, la chitarra e il contrabbasso. Il suo obiettivo di giudice è essere sé stessa e mettere il suo know how a disposizione dei concorrenti, a patto che si tratti di artisti disposti a "lasciarsi attraversare dalla musica". Con la sua solarità e la sua determinazione, a X Factor 2024 sarà un simbolo di empowerment femminile.

Jake La Furia

Jake La Furia, per sua stessa ammissione, sarà un giudice "competitivo e alla ricerca di sostanza. Si presenta come "uno dei rapper più forti che abbiamo in questo paese" e non sbaglia. I suoi pezzi, sia come solista che con i Club Dogo, sono una vera bomba, e quindi energetici, arrabbiati e malinconici allo stesso tempo, e densi di significato . Jake La Furia ha un motto, che si è persino tatuato addosso: "Go Hard or Go Home". Non ci sono mezze misure dunque per questo artista, che non tollera la mediocrità e con la sua squadra desidera "costruire".

X Factor 2024: Giorgia al timone

Giorgia è la nuova conduttrice di X Factor 2024, compito che la vincitrice del Festival di Sanremo 1995 intende svolgere con grande impegno e serietà. Con 25 milioni di dischi venduti, Giorgia è una star internazionale e, nonostante la popolarità di cui gode, è una persona con i piedi ben piantati per terra. Quando si tratta di cantare, però, si affida alle emozioni, che cerca di trasmettere a chi la ascolta. Il suo battesimo da presentatrice sarà durante il primo Live, perché prima la troveremo nel backstage a incoraggiare i concorrenti.

Come si svolge X Factor 2024

Sarà possibile seguire la diciottesima edizione di X Factor ogni giovedì su Sky e in streaming su NOW, dove lo show Sky Original sarà disponibile anche On Demand. Stasera si partirà con la prima delle tre puntate dedicate alle Audition, nelle quali passerà chi ha ottenuto almeno tre sì. Sarà poi la volta dei Bootcamp, articolati in 2 puntate, e degli Home Visit (1 puntata), dai quali usciranno le squadre definitive. Infine inizieranno i Live Show, che partiranno a ottobre nel Teatro Repower di Milano. La finale, invece, si svolgerà a Napoli, il 5 dicembre, in Piazza del Plebiscito. Sarà la prima volta che il talent show si conclude in esterna, nella fattispecie su uno dei palcoscenici artistici più suggestivi d'Italia



