Sanremo 2025: da Topo Gigio ai Neri Per Caso. Il quarto Festival di Carlo Conti punta sull'effetto nostalgia?

Anticipazioni TV

Sanremo 2025 sta per cominciare e per Carlo Conti sarà il quarto Festival da conduttore. Quest'anno, più di altri, sarà all'insegna della nostalgia di tempi passati e di recente passato (anche se non tanto). Ma scopriamo insieme perché per noi il 75° Festival della Canzone Italiana ha uno stile un po' revival.

Il Festival di Sanremo è il momento clou della musica italiana. Tutto il pubblico televisivo amante e non della canzone del nostro Paese si sintonizza su Rai1 per godere di uno spettacolo non solo musicale ma socio-culturale a tutto tondo. Ogni direttore artistico propone la sua visione del Festival e, quando si trova a condurre più edizioni come sta succedendo a Carlo Conti, punta sempre a qualcosa di nuovo. Ma l’effetto nostalgia c’è sempre, dipende da che passato si vuole ricordare. Bé a Sanremo 2025 si fanno saltini un po’ qua e là nella storia del Festival, dagli anni Cinquanta a quelli più recenti, come quando Super Mario salta sui tubi verdi del famoso videogioco anni Ottanta. Ma in che cosa soprattutto sarà revival questo Festival? Vi facciamo due anzi tre nomi, per il momento: Topo Gigio, Neri Per Caso e Domenico Modugno.

Sanremo 2025: Topo Gigio arriva a Sanremo con Lucio Corsi

Topo Gigio è nostalgia per eccellenza. Chi non ha amato, nella sua infanzia, il topino di “ma cosa mi dici mai?” e chi non ha voluto avere il pupazzetto del topolino più amato della TV? Sì perché Gigio è un personaggio televisivo a tutti gli effetti e ci ricorda di quegli anni in cui la televisione italiana era ancora in bianco e nero e di come, a un tratto – come per magia – si passò al colore e poi al Technicolor! E nell’era del digitale e dell’intelligenza artificiale, una marionetta continua a farci sognare e farci cantare.

Nella serata dei duetti e delle cover, dove l’effetto nostalgia la fa sempre e la farà anche quest'anno da padrone, Lucio Corsi canterà Nel Blu Dipinto di Blu di Domenico Modugno, che fu la prima voce di Topo Gigio.

Sanremo 2025: Nostalgia di Domenico Modugno, Pino Daniele, Battiato, Dalla, Califano e Battisti

Ma la nostalgia passa anche per gli artisti che non ci sono più e che hanno cambiato la musica italiana. Modugno, Pino Daniele, Battiato, Dalla, Califano e Battisti non hanno bisogno di tanti preamboli e sono l’Italia della rinascita e della rivincita musicale. Quale più bel modo di ricordare e di farsi travolgere dal ricordo se non cantare alcuni dei brani più belli di questi cantautori, dai generi diversi e capaci di far ballare e cantare diverse generazioni? E lo faranno:

Brunori Sas feat Dimartino e Riccardo Sinigallia con L'anno che verrà di Lucio Dalla;

Lucio Corsi feat Topo Gigio con Nel blu, dipinto di blu di Domenico Modugno;

Massimo Ranieri feat i Neri per caso con Quando di Pino Daniele;

Rocco Hunt feat Clementino con Yes, I know my way di Pino Daniele;

Rose Villain feat Chiello con Fiori rosa, fiori di pesco di Lucio Battisti;

Simone Cristicchi feat Amara con La cura di Franco Battiato;

Willie Peyote feat Federico Zampaglione e Ditonellapiaga con Un tempo piccolo di Franco Califano.

Sanremo 2025: Neri Per Caso e Tricarico e il loro ritorno a Sanremo

La nostalgia passa anche dai cantanti che torneranno sul palco del Festival a Sanremo 2025. Non solo big in gara come Marcella Bella, che ha rivelato di essere contenta di essere di nuovo all’Ariston, ma anche con gli artisti che si esibiranno nella serata duetti e cover. I Neri Per Caso e Tricarico in pole position.

Il gruppo musicale che canta a cappella ce lo ricordiamo nel Sanremo 1995, tra i Festival che contengono più ricordi nostalgici di una generazione che ha salutato il suffisso teen da un po’ di anni e che probabilmente si ricorda perfettamente la canzone Le Ragazze, con cui il gruppo vinse nella sezione Nuove Proposte e che viene per lo più ritmata dal battito delle mani. E che dire di Tricarico? Con lui torniamo a “Io Sono Francesco”, nel 2000, e a una delle prime volte che una parolaccia – che tutti noi ricordiamo se cantiamo la canzone – veniva usata all’interno di una canzone italiana, con tanto di sgomento iniziale anche perché era associata a una maestra. Il cantante ha partecipato a Sanremo 2008, vincendo il Premio Mia Martini con Vita Tranquilla.

Sanremo 2025: I Duran Duran come ospiti internazionali

Nostalgia anni ’80 invece con i Duran Duran, ospiti internazionali che Carlo Conti ha scelto per la serata di giovedì 13 febbraio 2025. La band inglese formatasi a fine anni Settanta, torna dopo 40 anni dalla prima volta che ha calcato il palco dell’Ariston. Era il 1985 e il Festival, condotto da Pippo Baudo, venne vinto dai Ricchi e Poveri, che tornavano a loro volta all’Ariston dopo 4 anni.

Simon Le Bon e company suoneranno sicuramente le loro hit più famose tra cui certamente ci sarà Wild Boys, con cui si erano esibiti nel 1985 con Le Bon con una gamba ingessata. Il gruppo è attualmente impegnato a preparare il proprio Summer 2025 Tour, con tre tappe in Italia, ovvero Roma al Circo Massimo il 15 e il 16 giugno 2025 e il 18 giugno 2025 alla Fiera del Levante di Bari e il 20 giugno 2025 a Milano all’ippodromo di San Siro.

Sanremo 2025 va in onda dall'11 al 16 febbraio 2025 su Rai1.

Scopri qui tutte le news sul Festival di Sanremo.