Sanremo 2025, Carlo Conti presenta il suo Festival: "Sanremo è una gara di canzoni e deve rimanere tale!"

"Sanremo resta Sanremo!" rivela Carlo Conti nella prima conferenza stampa pre prima serata del 75° Festival della Canzone Italiana. Ecco cosa ha raccontato il direttore artistico.

Carlo Conti è pronto a partire con il suo 75º Festival della Canzone Italiana. È tanta l’emozione per Sanremo 2025 soprattutto perché si tratta del primo Festival post Amadeus. Nella prima conferenza stampa di questa nuova era contiana sono state dichiarate le intenzioni del nuovo viaggio della festa della musica italiana. Scopriamole insieme e vediamo cosa ha rivelato il nuovo direttore artistico del festival.

Sanremo 2025: Carlo Conti rassicura che il Festival sarà dedicato alla musica

“Sanremo sarà sempre Sanremo” ha rivelato Carlo Conti confermando che il suo festival sarà concentrato sulla musica e su poco altro in più. La scelta di 30 big, diventati 29 con il ritiro di Emis Killa, e di 4 nuove proposte, dimostra questo intento e sottolinea quanto le esibizioni dei cantanti saranno le cose più importanti di tutto. Anche la scelta di non far esibire il vincitore delle nuove proposte il sabato durante la finale, deriva dal desiderio di Conti di dare il giusto spazio a tutti gli artisti, campioni o nuove proposte che siano. La musica sarà il tema più importante ma non l'unico, visto che verrà dato spazio, come per ogni festival, all'attualità e alle nuove proposte televisive italiane.

Sanremo 2025: Un Sanremo che torna alle origini? Possibile!

Il Festival di Carlo Conti sembra essere tornato quello di una volta, del pre Amadeus. Il 75º Festival di Sanremo somiglia certamente a un festival degli anni A.M (avanti Amadeus) con un ritorno della gara delle nuove proposte. Conti ha dichiarato di essere contento che il suo Sanremo venga considerato “tradizionale” , del resto Pippo Baudo non si dimentica, e di sentirsi anche piuttosto tranquillo. La sua conduzione sarà serena come quella delle altre edizioni, con spazio all’internazionalità ma soprattutto all’italianità. Come abbiamo detto prima, Sanremo parlerà di musica ma anche di attualità. Si toccheranno temi importanti perché il Festival è il racconto della nostra Italia e della nostra cultura.

Sanremo 2025: No politica e limiti all’auto-tune

Carlo Conti ha rivelato che in questa edizione di Sanremo non ci sarà spazio per la politica. Nessun dibattito su questo tema ma solo e soltanto temi di attualità. Conti ha parlato anche dell’uso che si farà dell’auto-tune e dei monologhi durante le serate del festival. Nel primo caso verranno usati solo alcune tipologie di questo software, altri sono stati vietati in fase di selezione. Per quanto riguarda i monologhi saranno i benvenuti ma nel rispetto dei tempi tecnici.

